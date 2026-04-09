Las exportaciones turísticas argentinas no crecen desde 2010

Argentina 09/04/2026.- En el año 2000, Argentina percibió ingresos por turismo receptivo por USD 2900 millones, una cifra similar a la de República Dominicana y Nueva Zelanda, y superior a la de Filipinas, Colombia y Brasil. En la actualidad, los ingresos percibidos por Argentina se ubican por debajo de todos estos países. Este retroceso se produjo principalmente a partir de 2010. Desde entonces, las exportaciones turísticas argentinas cayeron ligeramente, mientras que en el resto de los países seleccionados siguieron creciendo.

Son pocos los países del mundo cuyas exportaciones turísticas se contrajeron desde 2010: sólo 21 países redujeron sus ingresos por turismo sobre un total de 144. En general, se trata de países en guerra o muy pobres y con conflictos internos importantes.

El turismo es mucho más que una actividad recreativa: es un motor económico, un reflejo del desarrollo social y un termómetro del acceso a bienes y servicios culturales, naturales y urbanos. Medirlo, sin embargo, no es sencillo. Su naturaleza transversal hace que involucre a sectores tan diversos como el transporte, la gastronomía, la hotelería y la cultura, que atienden tanto a turistas del extranjero como a residentes.

Según cómo se lo mida, el turismo en Argentina representa entre el 1,7% y el 4,4% del PIB, ubicándose por debajo de la media mundial. Tiene un gran potencial de crecimiento gracias al patrimonio natural, diversidad cultural y oferta urbana del país.

El turismo argentino tuvo un fuerte despegue desde mediados del siglo XX, con la expansión del turismo social, la difusión del automóvil y la aviación y la creciente interconexión con el resto del mundo. Sin embargo, en la última década la actividad perdió dinamismo, reflejándose en su participación en el turismo mundial y regional.

Por otro lado, el sector turístico mantiene una balanza estructuralmente deficitaria: los argentinos gastan más en sus viajes al exterior que lo que gastan los extranjeros que visitan nuestro país. Esto plantea un doble desafío: atraer más turismo receptivo y fortalecer el turismo interno.

Fuente: argendata.fund.ar