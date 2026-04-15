“LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR YA MUESTRA RESULTADOS POSITIVOS EN LA PROVINCIA”

Tierra del Fuego 15/04/2026.- Así lo señaló la directora provincial de Energías Renovables y responsable de Eficiencia Energética, Ariana Perez, al referirse a los avances y primeras evaluaciones de sistemas solares en espacios públicos de Tierra del Fuego.

En ese sentido, Perez explicó que “ya se encuentra instalado y en funcionamiento un termotanque solar en Puerto Almanza”, donde se realizó una visita técnica para evaluar su desempeño, y destacó que se registró una mejora significativa en el rendimiento del sistema, con un incremento en la temperatura del agua caliente en comparación con las condiciones previas.

Además, señaló que “se trata de uno de los primeros pasos que se están dando en la provincia, con resultados positivos”, y remarcó que durante el año se continuará evaluando su funcionamiento, especialmente en invierno, así como la posibilidad de incorporar tecnologías complementarias.

En relación a la proyección de estos desarrollos, indicó que se prevé dar continuidad a este tipo de proyectos en otros espacios públicos, como escuelas y centros de salud, avanzando en sistemas combinados que en una primera etapa funcionen como complemento del sistema tradicional.

Finalmente, sostuvo que “la transición energética debe entenderse como una política pública integral”, que no solo implica un cambio en la matriz energética, sino también el desarrollo de innovación tecnológica y una mejora en la calidad de vida de la comunidad.