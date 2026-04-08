LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y EL COLEGIO TÉCNICO ANTONIO MARTÍN MARTE INICIAN PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 2026

Tierra del Fuego 08/04/2026.- En un paso decisivo para la formación técnica y la inserción laboral de los jóvenes fueguinos, la Agencia de Innovación de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Colegio Técnico Provincial “Antonio Martín Marte”, de la ciudad de Ushuaia, formalizaron el convenio que pone en marcha el proceso de Prácticas Profesionalizantes para el ciclo 2026.

Esta alianza estratégica permitirá que 22 estudiantes del último año tengan la oportunidad de iniciar su trayecto en un contexto real de trabajo profesional. El acuerdo, busca enriquecer la formación académica de los egresados, permitiéndoles aplicar conocimientos técnicos en proyectos de alto impacto provincial.

Previo a la firma del convenio, los estudiantes participaron de una jornada de inmersión donde se les presentaron los pilares estratégicos, misiones y funciones de la Agencia. Durante el encuentro, se detalló la composición del organismo y los proyectos específicos en los que los jóvenes se desempeñarán, que abarcan áreas como, la Generación y Difusión de Contenido Multimedial (diseño gráfico, edición de video y gestión de plataformas digitales) y Desarrollo de Software (programación, bases de datos y metodologías ágiles).

Para garantizar una transición efectiva al ámbito laboral, la instancia incluye un componente de formación integral que contempla Talleres de confección de CV y preparación para entrevistas laborales, proceso de postulación formal por parte de los alumnos e instancia de entrevistas profesionales para los postulantes, simulando los procesos de selección del sector tecnológico actual.

El convenio establece que la Agencia designará tutores y referentes para supervisar y acompañar a los estudiantes, asegurando un entorno de aprendizaje seguro y con el equipamiento necesario para el desarrollo de sus tareas. Por su parte, el Colegio Antonio Marte realizará el seguimiento pedagógico a través de docentes coordinadores.

Este acuerdo reafirma el compromiso de ambas instituciones con el Aprendizaje Basado en Proyectos y la vinculación directa entre el sistema educativo y el desarrollo productivo y tecnológico de la provincia.