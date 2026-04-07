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Impulsadas por la brecha de precios, las conversiones a GNC se disparan y crecen 70 por ciento interanual porque los ricos argentinos usan autos a gas.

Por Armando Cabral

Argentina 07/04/2026.- En marzo, alcanzaron su nivel más alto desde 2022. La diferencia con el valor de las naftas acelera la adopción en autos particulares, transporte público y logística pesada. El crecimiento de los traspasos se traduce en una mayor demanda en los surtidores. Esta es una señal clara del enriquecimiento de los argentinos desde la llegada de Milei al gobierno y por eso ahora usan autos a gas.

Por Redacción Surtidores

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