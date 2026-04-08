GARAY ADVIRTIÓ QUE “EL AHOGO FINANCIERO ES UNA REALIDAD”

Ushuaia 08/04/2026.- La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Yésica Garay, advirtió que el “ahogo financiero” que atraviesa el Municipio debido a la deuda de coparticipación del Gobierno provincial, que asciende a 12 mil millones de pesos, “es una realidad”.

En ese marco, destacó que la masiva movilización realizada este martes por trabajadores municipales, gremios y distintos sectores de la comunidad expresó “la necesidad de reclamar recursos que son de todos los ushuaienses”.

Garay valoró la participación y remarcó que “fue muy importante ver a muchos empleados y empleadas municipales que no están afiliados a ningún sindicato, lo que demuestra que hay una comprensión general sobre la importancia de este reclamo”.

En esa línea, subrayó que “la defensa de estos recursos no se limita a la discusión salarial, sino que también implica garantizar la prestación de servicios y la ejecución de obras para la comunidad”. Además, señaló que “ya llevamos más de 30 días de atraso, una situación sin precedentes en la historia de Ushuaia en materia de coparticipación”.

La funcionaria explicó que el 87,5% del presupuesto municipal depende de estos fondos, por lo que consideró “necesario avanzar en una discusión sobre una ley de goteo que garantice efectivamente la autonomía del Municipio”.

En relación a las acciones institucionales, detalló que se entregó un documento a legisladores provinciales para abrir el debate, y otro en Casa de Gobierno solicitando el pago inmediato de la deuda, “entendiendo el daño concreto que esta situación genera en el funcionamiento cotidiano del Municipio”.

Asimismo, indicó que continúan los reclamos formales y advirtió que “no nos gustaría llegar a la instancia de judicialización, pero es una alternativa que se está evaluando ante la falta de respuestas”.

Finalmente, Garay reiteró que “el ahogo financiero es una realidad” y planteó la necesidad de “tomar dimensión del momento que estamos atravesando y de sus posibles consecuencias”.

Por su parte, la concejala Vanina Ojeda (PJ) sostuvo que la movilización “demostró que los trabajadores salieron a defender los recursos de la Municipalidad” y cuestionó que desde el Gobierno provincial “se haya intentado desviar el eje del conflicto”.

“Quizás a algunos les incomoda ver a una ciudad unida reclamando lo que le corresponde, pero acá no hay show político: hay una ciudad a la que se le están recortando recursos”, expresó.

Finalmente, afirmó que “los recursos deben volver a Ushuaia y eso depende de una decisión política”, y advirtió que “no se trata de un problema contable, sino de un ajuste silencioso que impacta directamente en la vida cotidiana de los vecinos”.