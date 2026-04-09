Encuesta Zuban/ Córdoba : el cambio en el bolsillo de los argentinos que preocupa al Gobierno, para el 55,2 % su economía empeoró.

Argentina 09/04/2026.- La última encuesta de Zubán Córdoba revela un giro preocupante: empeora la situación económica, sube el rechazo y el clima social se vuelve más tenso.

La última encuesta de la consultora Zuban/Córdoba encendió señales de alerta en el Gobierno al detectar un cambio marcado en el clima social, atravesado principalmente por el impacto de la economía en la vida cotidiana.

El informe de abril describe una tendencia que se consolida: crece el malestar, caen las expectativas y el bolsillo se convierte en el principal termómetro del humor social.

El bolsillo, en el centro del malestar: La percepción económica empeora

Uno de los datos más sensibles del relevamiento muestra que la situación económica personal se deteriora de manera generalizada. Una mayoría significativa de los encuestados asegura que su realidad empeoró en el último año, mientras que solo una minoría percibe mejoras.

“El impacto económico es general. La crisis impacta fuertemente en la opinión pública”, señala el informe.

Llegar a fin de mes, la principal preocupación

En este contexto, las principales inquietudes de los argentinos vuelven a concentrarse en el día a día: “llegar a fin de mes” y las deudas encabezan el ranking, en un escenario marcado por el aumento de la morosidad.

La inflación reaparece entre las mayores preocupaciones, seguida por el deterioro de los salarios. “La agenda social está concentrada en el bolsillo. Ahí se juega la credibilidad del gobierno”, advierte la consultora.

Crece el rechazo y caen las expectativas: Cuatro meses consecutivos de deterioro

El estudio también refleja un desgaste sostenido en la imagen del Gobierno. Por cuarto mes consecutivo, la aprobación cae mientras el rechazo avanza.

En abril, la imagen positiva descendió a 33,9%, mientras que la negativa trepó al 65%, alcanzando su nivel más alto en la serie.

Los indecisos se vuelcan al rechazo

El salto en la desaprobación se explica, en parte, por el corrimiento de quienes antes no tenían una posición definida. Ese segmento se redujo con fuerza y se inclinó mayoritariamente hacia una mirada negativa de la gestión.

En términos evolutivos, el rechazo creció de forma sostenida desde el escenario posterior a las elecciones y consolida una tendencia que, según el informe, ya se vuelve dominante.

Dudas sobre el rumbo del país: Se instala una mirada crítica

Otro dato que refuerza el cambio de clima es la percepción sobre el rumbo del país. Más de seis de cada diez encuestados consideran que Argentina va en la dirección incorrecta, tras un fuerte salto respecto al mes anterior.

“El clima social se redefine en sentido negativo. Crece la desconfianza en el plan de gobierno”, sostiene el informe.

Expectativas en retroceso

La encuesta también advierte sobre una caída en las expectativas a futuro. “La expectativa, como la imagen del Presidente, cae con fuerza. Ese quiebre redefine el clima y achica los márgenes políticos”, señala Zuban/Córdoba.

El estudio concluye que los distintos indicadores convergen en una misma dirección: el deterioro económico impacta de lleno en la vida cotidiana, alimenta el malestar social y redefine la percepción sobre la gestión.

En ese contexto, la economía se consolida como el eje central del debate público y el principal desafío para el Gobierno en el corto plazo.