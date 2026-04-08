EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA SE REALIZARÁ “FERIANTES DEL FIN DEL MUNDO: EDICIÓN MALVINAS” EN RÍO GRANDE

Tierra del Fuego 08/04/2026.- El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, a través de la Secretaría de Representación Política, llevará adelante una nueva edición de “Feriantes del Fin del Mundo: Edición Malvinas” los días 11 y 12 de abril, de 14 a 21 horas, en el Gimnasio de la Escuela Provincial N° 2, ubicado en Rivadavia 599 de la ciudad de Río Grande.

Durante ambas jornadas, vecinos y vecinas podrán recorrer una amplia feria con propuestas de gastronomía, indumentaria, tecnología, accesorios y artículos para el hogar, que busca fortalecer el trabajo de emprendedores y emprendedoras locales.

Asimismo, el evento contará con la participación de artistas en vivo, poniendo en valor el talento local y generando un espacio de encuentro para toda la comunidad. Esta edición especial se enmarca en la conmemoración de la causa Malvinas, promoviendo la memoria colectiva y el reconocimiento a los héroes.

Al respecto, el secretario de Coordinación Política, Fernando Padilla, destacó que “como cada mes organizamos Feriantes del Fin del Mundo con una temática distinta y, en las últimas ediciones, sumamos la participación artística”. En esa línea, señaló que “la idea es generar mayor convocatoria y un ambiente agradable de trabajo, con el objetivo de que los feriantes puedan incrementar sus ventas”.

Finalmente, el funcionario remarcó que “estas ferias ya son reconocidas por los vecinos y vecinas que participan y recorren los diferentes stands. Hemos logrado crear un espacio comercial alternativo, accesible y agradable para toda la comunidad”.