EL MUNICIPIO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA RENOVARON CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN

Rio Grande 07/04/2026.- La rúbrica fue encabezada por el subsecretario de Salud, Agustín Pérez, y el prosecretario de la Universidad Nacional de La Plata, Manuel Fonseca. El convenio consolida el trabajo conjunto en formación, investigación y extensión formativa, e incorpora una nueva oferta de cursos universitarios bimestrales -abiertos a toda la comunidad de Tierra del Fuego- vinculados a la salud comunitaria y el abordaje integral de problemáticas actuales.

A partir de este convenio renovado entre el Municipio de Río Grande y la Universidad Nacional de La Plata, se amplía la oferta académica en la ciudad, brindando a las y los vecinos la posibilidad de acceder a cursos universitarios bimestrales tales como: “Salud en infancias y adolescencias: desafíos contemporáneos”, “Abordaje en consumo problemático”, “Prevención del suicidio y salud mental” y “Abordaje de niños con desafíos en el neurodesarrollo”.

Las formaciones estarán abiertas a toda la comunidad de Tierra del Fuego, con una extensión de 8 encuentros que se dictarán en modalidad virtual y darán inicio hacia fines del mes de abril.

Cabe destacar que, como antecedente, ambas instituciones ya desarrollaron de manera conjunta la Diplomatura Universitaria en Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria, destinada a agentes sanitarios.

Al respecto, el subsecretario de Salud, Agustín Pérez indicó “tuvimos la oportunidad de renovar el convenio con las autoridades de Salud de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos muy contentos de poder continuar trabajando de manera conjunta, ya que venimos desarrollando este vínculo desde hace dos años, con el aval y el acompañamiento de una institución reconocida en toda Latinoamérica”.

Destacó que “en este marco, presentamos nuevas propuestas académicas en salud, que estarán organizadas en cuatro cursos virtuales destinados a toda la provincia de Tierra del Fuego” y detalló que las mismas “abordarán temáticas generales, desde las infancias hasta los adultos mayores, así como problemáticas específicas de salud mental, como el consumo problemático y la prevención del suicidio”.

Para concluir, el funcionario subrayó: “esta es una muy buena oportunidad para seguir fortaleciendo lazos, formar a la comunidad y también continuar capacitando a nuestros propios equipos de salud. Agradecemos profundamente a la Universidad Nacional de La Plata y a sus autoridades por acompañarnos y renovar este convenio”.

Por su parte, el prosecretario de la Universidad Nacional de La Plata, Manuel Fonseca señaló que “este acta acuerdo nos permitirá continuar fortaleciendo el trabajo entre el área de salud de la Universidad Nacional de La Plata y la Secretaría de Salud municipal, coordinando iniciativas de formación en distintas líneas de trabajo”.

En tanto remarcó que “desde la Universidad tenemos la vocación de trabajar en red con el sistema de salud y con la comunidad, para construir de manera conjunta las mejores respuestas a las problemáticas sanitarias”.