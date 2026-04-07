El Dictamen 07/2026 de la fiscalía de estado avala la continuidad del cultivo de mejillones en Tierra del Fuego.

El Dictamen N.º 07/2026 de la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego analiza la legalidad y los impactos ambientales de un proyecto de mitilicultura (cultivo de mejillones) en aguas provinciales, concluyendo que la actividad cumple con la normativa vigente pero advierte condiciones estrictas para su expansión futura.
Contenido principal del dictamen
- Objeto: Evaluar los recaudos ambientales exigibles al emprendimiento de cultivo de mejillones en su fase actual.
- Conclusión jurídica:
- El proyecto se ajusta a las normas ambientales porque su producción efectiva no supera las 300 toneladas anuales, umbral que activa la obligación de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
- Se aplica el principio de prevención y precaución, indicando que cualquier expansión comercial o industrial deberá contar con EIA aprobado y determinación científica de la capacidad de carga del ecosistema marino.
- Competencia: La Fiscalía reafirma la potestad provincial para controlar y autorizar actividades acuícolas, siempre dentro del marco de los presupuestos mínimos nacionales.
Implicancias ambientales y económicas
- Ambientales:
- Se reconoce la fragilidad del ecosistema marino fueguino, especialmente en zonas de cultivo intensivo.
- Se recomienda monitoreo continuo de parámetros de calidad del agua y biodiversidad bentónica.
- Económicas:
- El dictamen habilita la continuidad del proyecto en su escala actual, lo que favorece la producción local y el empleo costero.
- Sin embargo, condiciona la expansión a estudios técnicos que garanticen sostenibilidad.
Recomendaciones del dictamen
- Mantener la producción bajo el umbral normativo hasta contar con EIA aprobado.
- Solicitar informes científicos periódicos sobre la capacidad de carga del área marina.
- Coordinar con la Secretaría de Ambiente provincial para asegurar cumplimiento de los principios de prevención y precaución.
Síntesis comparativa
|Aspecto
|Situación actual
|Condición para expansión
|Producción anual
|≤ 300 toneladas
|> 300 toneladas
|Requisito ambiental
|Cumple normativa vigente
|Obligatorio EIA y estudios científicos
|Riesgo ecológico
|Bajo
|Moderado a alto
|Autorización
|Provincial
|Sujeta a aprobación ambiental
Conclusión
El Dictamen 07/2026 avala la continuidad del cultivo de mejillones en Tierra del Fuego bajo parámetros controlados, pero advierte que cualquier crecimiento deberá sustentarse en evidencia científica y evaluación ambiental previa para evitar impactos sobre el ecosistema marino y garantizar la sostenibilidad del sector acuícola
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar