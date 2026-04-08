El consumo suma diez caídas consecutivas y crece el uso de tarjetas, mas señales del enriquecimiento de los argentinos con Milei.

Argentina 08/04/2026.- Fuerte caída del consumo y más endeudamiento: crece el uso de tarjetas para alimentos y servicios. Qué está pasando en los hogares.

El consumo en la provincia de Buenos Aires volvió a mostrar señales de deterioro en febrero y acumuló su décima caída consecutiva. En paralelo, se consolida una tendencia que preocupa: cada vez más familias recurren a las tarjetas de crédito para sostener gastos básicos.

Según un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, el consumo registró una baja interanual del 9,5% en términos reales, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y la caída de ingresos.

Más financiamiento para sostener el gasto

El informe expone un cambio en los hábitos de consumo. Mientras los pagos con dinero en cuenta se desplomaron 15,6%, las transacciones con tarjeta de crédito crecieron 1,2%.

Desde la entidad remarcaron una “tendencia de mayor utilización del financiamiento para sostener los niveles de gasto”, lo que refleja una dependencia creciente del crédito en los hogares.

En el primer bimestre, las tarjetas incrementaron su participación en el consumo total en 5 puntos porcentuales respecto de 2025 y en 13 puntos frente a 2024.

Las familias financian gastos corrientes: El crédito avanza sobre consumos esenciales

La dinámica se replica con fuerza en rubros clave. En alimentos, supermercados y combustibles, el consumo total continúa en retroceso, pero las compras con tarjeta mantienen crecimiento.

En términos generales, el consumo en rubros esenciales cayó 11,2% interanual real en febrero, impulsado por una fuerte contracción del gasto con dinero en cuenta (-20,9%). En contrapartida, el uso de tarjetas creció 17,3%.

Esto llevó a que la participación del crédito aumentara de forma significativa, consolidándose como herramienta para sostener el consumo cotidiano.

Supermercados y cuotas

En supermercados, el consumo financiado con tarjeta Visa aumentó 2 puntos porcentuales respecto de 2025 y más de 8 puntos frente a 2024, reflejando el avance de las compras en cuotas incluso en productos de primera necesidad.

Qué rubros crecen y cuáles caen

El informe también muestra diferencias entre sectores. Mientras alimentos, combustibles y farmacias presentan caídas en el consumo, otros rubros evidencian subas impulsadas por el financiamiento.

En salud y educación, el crédito representa el 74% de las operaciones, mientras que en impuestos y servicios alcanza el 45%, los niveles más altos entre las categorías analizadas.

En farmacias, perfumerías y ópticas, el consumo cayó tanto en pagos con dinero en cuenta como con tarjeta, aunque la baja fue más pronunciada en el primer caso.

Advertencias sobre el endeudamiento

El economista Jorge Carrera, exvicedirector del Banco Central, advirtió que el uso de tarjetas para cubrir gastos corrientes responde a una estrategia defensiva de corto plazo.

Según explicó, si no se produce una mejora en los ingresos o una desaceleración de los precios, este comportamiento podría derivar en un ajuste aún mayor del consumo.

Además, señaló que esta dinámica ya se refleja en un incremento de la irregularidad en la cartera de crédito a las familias, que se acerca a niveles elevados.

Un cambio en el comportamiento de los hogares

Los datos reflejan un escenario en el que el crédito gana protagonismo frente a la caída del ingreso disponible. Las tarjetas de crédito, que históricamente funcionaron como herramienta complementaria, pasan a ocupar un rol central en la economía cotidiana.

En este contexto, el consumo sigue sin mostrar señales de recuperación, mientras el financiamiento se convierte en un sostén cada vez más extendido entre los hogares.

Con información de GLP