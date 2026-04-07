EL BTF ACTIVA LOS CRÉDITOS PARA LA PRIMERA VIVIENDA Y SUMA NUEVAS HERRAMIENTAS DE FINANCIAMIENTO

En el marco de una jornada de trabajo con empresas constructoras y representantes de la Cámara Fueguina de la Construcción, el presidente del Banco de Tierra del Fuego, Adrián Cosentino, confirmó que los créditos hipotecarios ya pueden gestionarse en la entidad, concretando así una de las principales herramientas del Plan Integral de Vivienda, tal cual lo había anunciado el gobernador de la Provincia, Gustavo Melella.

A partir de esta semana, los clientes ya pueden iniciar la solicitud de préstamos destinados a construcción, ampliación o adquisición de la primera vivienda que serán otorgados bajo la modalidad UVA con una tasa nominal anual de entre el 8% y el 12%, con plazos de hasta 30 años. Como rasgo distintivo y único en el país, el préstamo introduce un mecanismo de ajuste innovador que tiene en cuenta la variación mensual del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) para limitar el impacto de un aumento dispar en el índice UVA. Esta medida busca mitigar el shock que puede producir un salto significativo en la inflación en un mes en particular.

En la reunión, las autoridades del BTF aprovecharon también para repasar el impacto de las medidas tomadas a principios de año a través de un balance del primer trimestre. Al respecto, Cosentino resaltó que «los indicadores reflejan el efecto directo de las acciones impulsadas por parte de la entidad: más de 1.000 familias accedieron a herramientas de alivio y consolidación de deuda por más de 14.000 millones de pesos. Asimismo, la mejora sustancial en las condiciones permitió que cerca de 800 empresas accedieran a financiamiento por más de 9.000 millones de pesos. A esto se le suma la colocación de préstamos a individuos por más de 17.000 millones de pesos y la movilización de más de 60.000 millones de pesos mediante el consumo realizado con Tarjeta Fueguina».

El encuentro sirvió también para escuchar las inquietudes de empresas del sector, para repasar los instrumentos técnicos disponibles y para coordinar los esfuerzos entre el sector público y privado para dinamizar la oferta habitacional. Al respecto, el presidente del BTF destacó que «estamos poniendo todas las capacidades del Banco para conectar la oferta de inversión con la necesidad de vivienda e infraestructura en nuestra provincia, a través de una integración de actores con visión ecosistémica».

Además, Cosentino hizo un llamado a la acción al sector privado: «Reconocemos la importancia estratégica que las empresas constructoras tienen en este plan. Nuestra invitación es a trabajar de manera conjunta para promover proyectos de vivienda unifamiliar mediante plazos extendidos y períodos de gracia. Es por eso que desde el Banco facilitaremos el acceso a créditos específicos con condiciones preferenciales, tanto para capital de trabajo como para bienes de capital, para que cuenten con todas las herramientas necesarias al llevar adelante proyectos que se enmarquen en ese objetivo».

Un eje central presentado por el Banco es que este plan apunta a brindar herramientas para distintas situaciones. En este sentido, Cosentino remarcó que “entendemos la necesidad de implementar un enfoque integral sobre la vivienda, partiendo de la base de que la solución habitacional comienza con el acceso a los servicios básicos como el agua, el gas, la electricidad y las cloacas. Por eso, el Banco se encuentra en una etapa muy avanzada para implementar próximamente soluciones crediticias para el financiamiento de servicios esenciales, como la conexión a la red de gas natural, o la posibilidad del trabajo articulado con organizaciones de base y grupos de individuos para resolver necesidades estructurales de habitabilidad”.

Con esta agenda, el Banco de Tierra del Fuego da pasos firmes en su Plan 2026 y continúa trabajando para concretar otras acciones que brindarán apoyo a los sectores productivo y comercial, y soluciones directas para el bienestar de la comunidad.

Para concluir, el presidente de la entidad financiera provincial subrayó que “estas iniciativas ratifican el compromiso del Gobierno Provincial y el enorme esfuerzo que lleva adelante en pos de apoyar a la actividad productiva. En ese sentido, y buscando siempre reafirmar nuestra identidad como Banco de desarrollo, nuestra prioridad es movilizar recursos estratégicos y herramientas innovadoras para transformar la realidad habitacional de la provincia, impulsando la inversión productiva y el bienestar de cada familia fueguina. Hoy la respuesta que estamos viendo confirma que el BTF está cumpliendo su rol de banco de fomento al servicio del desarrollo de los fueguinos».