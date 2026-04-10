Demora en la coparticipación y deuda acumulada VUOTO: “ADMINISTRAMOS CON UNA MANO EN EL CORAZÓN Y LA OTRA EN LA CALCULADORA”

Ushuaia 10/04/2026.- Ante el atraso del Gobierno provincial en el envío de los fondos de coparticipación a la Municipalidad de Ushuaia y una deuda acumulada superior a los 12 mil millones de pesos, el intendente Walter Vuoto sostuvo que “estamos administrando con una mano en el corazón y la otra en la calculadora”.

Tras pedir “responsabilidad” a la gestión del gobernador Gustavo Melella para “administrar los recursos de todos los fueguinos”, afirmó que “si la pretensión es que me arrodille no lo van a lograr, van a encontrar a un intendente dispuesto a dar las batallas que tenga que dar para defender lo que le corresponde a Ushuaia”.

“No pedimos nada que no le corresponde a la Municipalidad, queremos previsibilidad porque esos fondos son de los vecinos y las vecinas de Ushuaia”, dijo Vuoto a FM Monumental, advirtió que la demora ya “acumula 40 días” y como consecuencia “hoy por primera vez en 10 años los números de la Municipalidad están en rojo”.

Además, habló de la necesidad de “reglas claras” mediante una ley de goteo ya que los recursos coparticipables que remite la Nación “no le corresponden solo al Gobierno provincial, sino también a los municipios, a los poderes del Estado, a la obra social provincial y a la Caja de Jubilaciones”.

En ese sentido, Vuoto remarcó que su postura “no es nueva ni responde a una coyuntura”, y recordó que “desde mi etapa como concejal defendí la autonomía municipal y los recursos de Ushuaia, incluso con gobiernos diferentes como Fabiana Ríos, Rosana Bertone o el mismo Gustavo Melella”.

Vuoto explicó que en este contexto adverso el Municipio debe continuar con la prestación de servicios básicos a la comunidad como la recolección de residuos, además de garantizar el pago de salarios a sus trabajadores, y hacer frente al incremento de los insumos.

Consultado sobre la relación con la Provincia, el jefe del Ejecutivo capitalino expresó que “cada vez que nos llamaron para dialogar estuvimos, ellos tienen la responsabilidad de convocar y además venimos pidiendo que lo hagan”.

“Si el problema es solo financiero que se sienten con nosotros para buscar un punto de acuerdo, dejarse ayudar y que vayamos juntos a Nación a reclamar”, enfatizó.

Por último, Vuoto sostuvo que “la gente me eligió para defender los intereses de los vecinos y vecinas de Ushuaia y eso estoy haciendo”.