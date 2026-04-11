CRISIS DEL TRANSPORTE: UISE ADVIERTE SOBRE UN ESCENARIO CRÍTICO A NIVEL NACIONAL Y SU IMPACTO EN USHUAIA

De acuerdo a relevamientos recientes del sector, el transporte urbano se encuentra bajo una fuerte presión en distintas provincias, con recortes de frecuencias, conflictos salariales y empresas al límite de su funcionamiento. La combinación de subsidios demorados, suba del gasoil y costos laborales en aumento configura un escenario crítico que impacta directamente en la calidad del servicio y en los usuarios.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, se registraron reducciones de entre el 30% y el 50% en la frecuencia de colectivos, mientras que en distintas ciudades del interior se replican situaciones de incertidumbre por el pago de salarios, aumentos tarifarios y amenazas de interrupción del servicio.

Asimismo, el precio del combustible —que en algunos casos alcanza valores cercanos a los $2.000 por litro— y la creciente brecha entre la tarifa técnica y la tarifa abonada por los usuarios profundizan el desequilibrio del sistema en todo el país.

Impacto en Ushuaia

Desde UISE señalaron que este escenario nacional también tiene su correlato a nivel local. En Ushuaia, el valor del boleto fue actualizado en enero a $1.280, sin embargo, ese monto ya quedó desfasado frente a la evolución de los costos.

Actualmente, el costo real del boleto se ubica en torno a los $3.000, lo que evidencia una brecha significativa que debe ser cubierta mediante subsidios para sostener el servicio.

A este escenario se suma un dato clave: solo durante el mes de marzo se registraron cuatro aumentos consecutivos en el precio del combustible, uno de los principales insumos del sistema, lo que impacta de manera directa en la estructura de costos de la empresa.

En paralelo, la demora en el envío de los fondos de coparticipación hacia el municipio agrava la situación, ya que repercute directamente en el esquema de subsidios necesarios para garantizar el funcionamiento del transporte público. UISE depende en gran medida del aporte municipal para poder funcionar. Si el Gobierno provincial no regulariza el envío de coparticipación, el combo de aumento de costos y falta de subsidios representa un golpe letal para la empresa.

Un sistema bajo presión

En este contexto, Ushuaia continúa sosteniendo una de las tarifas más bajas de la región patagónica, lo que implica un esfuerzo adicional para mantener el equilibrio del sistema frente a un escenario económico cada vez más complejo.

El presidente de UISE, José Labroca, expresó que “el sistema de transporte está bajo presión en todo el país y Ushuaia no es una excepción. El aumento constante de los costos, especialmente del combustible, y la demora en la llegada de los recursos generan una situación muy difícil de sostener. Necesitamos previsibilidad para poder planificar y garantizar el servicio.”

Un servicio esencial en riesgo

Desde la empresa remarcaron que el transporte público no solo es un servicio básico, sino también una herramienta clave para la inclusión y el desarrollo de la ciudad.

Finalmente, indicaron que la situación actual obliga a visibilizar las dificultades que atraviesa el sector, con el objetivo de avanzar en soluciones estructurales que permitan garantizar la continuidad y calidad del servicio en beneficio de todos los vecinos y vecinas.