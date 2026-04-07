COPARTICIPACIÓN: PELLOLI ADVIERTE SOBRE EL IMPACTO EN LOS SERVICIOS, LOS SALARIOS Y DENUNCIA INTENCIONALIDAD POLÍTICA

“Es importante señalar el ahogo financiero que están llevando adelante tanto desde Nación como desde la Provincia al no enviar los fondos correspondientes a la Municipalidad. Y esto no es contra una gestión, es contra cada vecino y vecina de Ushuaia”, afirmó Pelloli.

En declaraciones radiales, el concejal fue claro sobre la problemática. “El dinero que ingresa a la provincia tiene que ser redistribuido a los municipios, no puede ser retenido.”

En ese sentido, el edil fue más allá y planteó con claridad el trasfondo de la situación: “Acá hay una intencionalidad política evidente. No es un problema administrativo ni una demora aislada. Es una decisión que termina impactando directamente en la vida cotidiana de la gente”.

Pelloli remarcó que el municipio tiene la responsabilidad de transformar cada recurso en servicios y obras, pero advirtió que el incumplimiento en la coparticipación condiciona seriamente esa capacidad: “Cada peso que ingresa debe volver a la comunidad en mejores servicios. Pero cuando se retienen fondos que le corresponden a la ciudad, se pone en riesgo esa respuesta que el Estado tiene que garantizar”.

Asimismo, alertó sobre el creciente nivel de preocupación social: “Hay muchos sectores movilizados y preocupados por esta situación. No solo por cómo repercute en los servicios esenciales, sino también por la incertidumbre que genera en los trabajadores respecto de sus salarios”.

Finalmente, el concejal reafirmó su posicionamiento y el compromiso institucional: “Si hay una decisión de ahogar financieramente a Ushuaia, utilizando recursos que son de la ciudad para otros fines, se está afectando directamente la calidad de vida de nuestra comunidad. Vamos a acompañar todas las acciones necesarias para defender lo que le corresponde a Ushuaia y garantizar que los vecinos no sean los que paguen las consecuencias”.