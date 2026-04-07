Coparticipación a los municipios transferencia diaria y automática según la Ley N°982 y el plazo máximo de entre 13 y 22 dias para envio de fondos.

Por Armando Cabral

Rio Grande 07/04/2026.- Según los informes publicados por este medio, la justicia de Tierra del Fuego y la pagina transparencia de gobierno de la provincia, la coparticipación a los municipios, esta regida por la Ley 982, que estipula el goteo diario de coparticipación desde el Banco de la Provincia a los municipios, tal y como debería realizarlo nacion a la provincia, el plazo máximo que se puede extender al transferencia es de entre 13 y 22 dias, pero los municipios han denunciado que ya son mas de 35 dias de atraso en el envio de fondos. Ademas porcentajes que le corresponden a cada municipios, ley que regula esos montos, y que dice Resolución M.E. N° 665/09.