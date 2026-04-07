Coparticipación a los municipios transferencia diaria y automática según la Ley N°982 y el plazo máximo de entre 13 y 22 dias para envio de fondos.

- Adelantos de Coparticipación: Debido a dificultades financieras y para garantizar el pago de salarios, el Gobierno Nacional autorizó recientemente adelantos de fondos para 12 provincias, incluyendo a Tierra del Fuego.
- Condiciones del Adelanto: Estos fondos funcionan como préstamos con una tasa de interés del 15%.
- Caída de Ingresos: En el primer trimestre de 2026, la provincia registró una pérdida estimada de $14.169 millones en ingresos por coparticipación debido a la recesión económica.
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- Porcentaje Total: Los municipios reciben en su conjunto el 26,60% de los ingresos coparticipables de la provincia.
- Reparto por Ciudad:
- Ushuaia: Recibe el 12,20% del total de la masa.
- Río Grande: (Tradicionalmente recibe una proporción similar a Ushuaia ajustada por población).
- Tolhuin: Recibe un 0,5% adicional destinado específicamente a obras de infraestructura y maquinaria.
Gobierno de Tierra del Fuego
- Transferencias de Febrero 2026: La provincia recibió un total de $62.741 millones por coparticipación federal y leyes especiales, lo que representó una caída real del 8,3% respecto al año anterior.
- Impacto de la Ley 19.640: Aunque la provincia goza de beneficios fiscales por el Régimen de Promoción Industrial, la coparticipación sigue siendo vital para el sostenimiento del gasto público, especialmente ante la delegación de servicios de salud y educación.
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Informe de Coparticipación a Municipios – Gestión Transparente.
La Ley Provincial N° 1300 establece que el Municipio de Tolhuin percibirá un 0,5% adicional de la masa coparticipable, integrada p…
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COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS – Gestión Transparente
Gastos que se coparticipan a los municipios discriminados por concepto, pudiendo ser proveniente de Fondo Federal Solidario, Copar…
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Recesión: Cayó 8,3% la coparticipación que recibe Tierra del …
La recesión económica continúa impactando en las cuentas públicas de las provincias. En el caso de Tierra del Fuego, durante febrero.Como funciona la coparticipación a los municipios
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- Recursos Nacionales: Los municipios reciben en conjunto el 26,60% de los ingresos que la Nación envía a la provincia por regímenes federales.
- Recursos Provinciales: Las ciudades perciben el 46,60% de lo recaudado por la provincia en concepto de Ingresos Brutos y Sellos.
|Municipio
|Coparticipación Nacional (aprox.)
|Coeficientes Provinciales (Oct 2024)
|Ushuaia
|12,20%
|17,57%
|Río Grande
|12,20%
|26,60%
|Tolhuin
|2,20%
|2,40%
- Goteo Diario: El Banco de Tierra del Fuego está autorizado para realizar la distribución automática y diaria de los fondos a medida que ingresan al fisco provincial.
- Deducciones: Antes del reparto, se descuenta un 4,20% correspondiente a los gastos de funcionamiento de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).
- Fondo de Prestaciones Prioritarias: Desde febrero de 2026, se aplica un descuento adicional del 7% al 25% sobre Ingresos Brutos para financiar subsidios de gas y remediación ambiental, lo que ha generado tensiones por la reducción de fondos netos para las ciudades.
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A su vez, el mencionado artículo establece que el Municipio de Tolhuin mantendrá el porcentaje de coparticipación previsto en el a…
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Tierra del Fuego: Cómo funciona la coparticipación …
18 feb 2024 — … se produce en forma proporcional a la cantidad de habitantes de cada uno de ellos, según el último censo nacional o provincial…cual es el tiempo máximo para transferir la coparticipación a los municipios
- Goteo Diario: Por normativa y convenios ratificados (como el Convenio N° 1121), la provincia debe realizar la distribución de recursos de forma diaria y automática a medida que ingresan al tesoro provincial.
- Plazo Máximo Teórico: No existe una única ley que fije un límite de días de corrido para todas las partidas, pero la Resolución M.E. N° 665/09 regula el mecanismo de liquidación para evitar demoras excesivas.
- Promedios Históricos: Según datos del portal de Gestión Transparente de la provincia, el tiempo promedio de transferencia tras la liquidación ha oscilado históricamente entre los 13 y 22 días corridos.
- Reclamo de «Ley de Goteo»: Ante estas demoras, los gobiernos locales y bloques legislativos impulsan proyectos de ley para automatizar estrictamente el goteo y evitar que la provincia retenga fondos para gastos corrientes propios.
- Devolución de Adelantos: Los adelantos de coparticipación que la provincia recibe de Nación (como los $60.000 millones de 2026) deben ser reintegrados en el mismo mes del desembolso, lo que a veces presiona la liquidez provincial y afecta los plazos hacia los municipios.
- Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
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