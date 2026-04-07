COMISIONES: Von Der Thusen convocó a la Comisión de Legislación General

Ushuaia, martes 7 de abril de 2026.- El legislador Raúl Von Der Thusen (SF) convocó a la comisión de Legislación General Nº 1. El encuentro se concretará este miércoles 8 de abril a las 10 h, con el objetivo de avanzar en el orden del día informado oportunamente por la Dirección de Comisiones.

El mismo quedó establecido del siguiente modo:

Asunto N° 028/26 – BLOQUE SOMOS FUEGUINOS: Proyecto de Ley estableciendo el día 12 de Septiembre de cada año como «Día del Espíritu Antártico».

Asunto N° 038/25 – BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA: Proyecto de Ley prohibiendo el corte de suministros de energía eléctrica y gas natural en el ámbito de la Provincia.

Asunto N° 521/25 – BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA: Proyecto de Ley disponiendo que todas las contrataciones y convenios que suscribe Terra Ignis Energía S.A. deberán contar con la ratificación legislativa.

Asunto N° 174/26 – BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA: Proyecto de Resolución modificando el articulo N° 157 del Reglamento Interno de la Cámara Legislativa.

Asunto N° 047/25 – BLOQUE MPF: Proyecto de Ley adhiriendo la Provincia a la Ley Nacional N° 27.712 de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería.

Asunto N° 056/26 – BLOQUE SOMOS FUEGUINOS: Proyecto de Ley estableciendo como requisito para ser representante de la Provincia ante entes nacionales haber cumplido 25 años de edad y otros ítems.

Asunto N° 057/26 – BLOQUE SOMOS FUEGUINOS: Proyecto de Ley derogando la Ley Provincial N° 1529 – Reforma parcial de la Constitución Provincial.

Asunto N° 058/26 – BLOQUE SOMOS FUEGUINOS: Proyecto de Ley prohibiendo al PEP, administración central y entes, la utilización en la papelería oficial, edificios públicos, etc., de marcas de gobierno y/o propaganda de política y elementos alusivos al Plan de Gobierno.

Asunto N° 111/26 – BLOQUE SOMOS FUEGUINOS: Proyecto de Ley estableciendo requisitos de idoneidad, transparencia e integridad para el acceso a cargos públicos y candidaturas de la Provincia.

Por último, estableció un cronograma tentativo de encuentros para este espacio de trabajo para el miércoles de 22 de abril; y miércoles 6 y 20 de mayo a partir de la 10 h.