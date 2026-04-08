CASTILLO: “SE INICIA UNA NUEVA ETAPA PARA RECUPERAR LA PRODUCCIÓN HIDROCARBURÍFERA EN TIERRA DEL FUEGO”

Tierra del Fuego 08/04/2026.- La Provincia pone en marcha un nuevo esquema en la actividad hidrocarburífera, con la llegada de un operador, inversiones iniciales y trabajos orientados a mejorar la producción.

La ministra de Energía, Gabriela Castillo, destacó el acuerdo entre Terra Ignis Energía S.A. y Velitec S.A., que permitirá dar continuidad a la operación y avanzar en el fortalecimiento de la actividad en la provincia.

“Se inicia una nueva etapa para recuperar la producción hidrocarburífera”, afirmó la funcionaria, y explicó que la empresa comenzará a operar mientras avanza la conformación de la Unión Transitoria de Empresas (UTE).

En ese marco, señaló que ya están en marcha las primeras acciones en territorio. “Habrá una intervención rápida en los próximos 60 días, con la incorporación de equipos para trabajar en la recuperación de pozos”, indicó.

Por otra parte, la ministra se refirió a la salida de YPF y destacó que el proceso se desarrolla de manera ordenada. “Hay un trabajo conjunto entre quienes salen y quienes entran, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa, sostener el empleo y mantener el vínculo con las contratistas”, sostuvo.

Asimismo, subrayó que el foco estará puesto en las áreas actualmente en explotación. “Hoy la prioridad es trabajar con toda la energía en estas áreas, recuperar producción y avanzar paso a paso”, agregó.