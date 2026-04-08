CAÍDA DE RECURSOS NACIONALES: LAPADULA DESMINTIÓ A LIBERTARIOS CON DATOS OFICIALES

Rio Grande 08/04/2026.- “Hay dirigentes que hablan mucho en redes sociales pero no entienden nada de lo que está pasando en la Argentina real. Opinan desde la ignorancia o, peor aún, desde la mentira. Y eso es gravísimo cuando se supone que representan a Tierra del Fuego». El legislador provincial, Matías Lapadula, cruzó a los dirigentes libertarios que cuestionaron las declaraciones del intendente de Río Grande, Martín Perez, sobre la caída de recursos y el abandono del Gobierno Nacional.

“Los datos son públicos, oficiales e incontrastables. No hay relato que los tape. El que niega la caída de recursos está mintiendo o no hizo ni el esfuerzo mínimo de informarse”, sostuvo Lapadula.

En este sentido, cuestionó directamente la liviandad con la que algunos legisladores nacionales opinan sobre la situación económica, indicando que “hoy cualquiera agarra el celular, entra a la página de la Secretaría de Hacienda y ve cuánto reciben las provincias día por día. Es información pública. Si no lo hacen es por desidia o porque prefieren sostener un discurso que no resiste un minuto frente a la realidad».

Lapadula advirtió que el modelo económico del Gobierno Nacional está teniendo consecuencias profundas, “lo que estamos viendo es un proceso de destrucción del empleo, caída del consumo y aumento de la pobreza. No es una opinión: es lo que muestran todos los indicadores. El ajuste brutal sobre salarios y jubilaciones tiene un efecto directo: menos consumo y menos recaudación»; y agregó que “después se hacen los sorprendidos por la caída de recursos. No hay ninguna sorpresa. Es la consecuencia directa del modelo que están defendiendo».

En relación a las declaraciones del intendente, Lapadula fue contundente: «Martín Perez no habla desde Instagram, habla con datos y con gestión. Cuando dice que el Gobierno Nacional se retiró de las provincias, está describiendo hechos concretos: eliminaron subsidios al transporte, frenaron la obra pública y abandonaron áreas esenciales como salud y educación».

También cuestionó el discurso oficial sobre la situación social: “Nos hablan de éxito mientras los propios números oficiales muestran que más de la mitad de los argentinos no llega a cubrir lo básico para no ser pobre. Hay un nivel de cinismo que ya no se puede disimular».

Recursos coparticipables

“En 2025 tuvimos una caída real del 14%. Es una catástrofe. Y en 2026 la caída continúa. Mientras tanto, algunos legisladores libertarios prefieren defender privilegios, justificar lo injustificable o hacer marketing político en redes sociales».

“No gestionan, no defienden a la provincia y no aportan una sola solución. Solo repiten consignas para agradar a un presidente que exige lealtad ciega mientras las provincias se hunden», dijo Lapadula.

Por último, sostuvo que “frente a la negación y el relato, hay dirigentes que se hacen cargo de la realidad. Martín Perez habla con números, con responsabilidad y con una preocupación genuina por lo que le pasa a la gente. Esa es la diferencia entre gobernar y hacerse el streamer por redes”, concluyó el Legislador fueguino.