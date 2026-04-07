BECERRA: “ESTAMOS ATRAVESANDO UNA SITUACIÓN MUY COMPLEJA”

“Ese apoyo que tuvo Milei se está resquebrajando porque la gente ve que la situación real diaria no solo no mejora sino que se va deteriorando”, planteó el funcionario en FM Espectáculo, y por eso “deberá tomar una decisión porque el pueblo no aguanta las políticas económicas”.

“La sociedad de Tierra del Fuego no es ajena a esta realidad y padece las mismas problemáticas que en el resto del país como la caída del empleo y del poder adquisitivo”, advirtió, y en este marco “es necesario que el Gobierno revierta estas políticas de destrucción de la economía, de destrucción del tejido social y de recorte de derechos”.

En esa línea, dijo que “indudablemente la situación no da para más, es probable que la gente empiece a manifestar su enojo y a realizar reclamos justos ya que necesita cubrir sus necesidades básicas”.

Por otra parte, lamentó que “mientras tanto el jefe de Gabinete de Milei viaja y compra propiedades cuando era el abanderado de la eliminación de la casta política, los dirigentes que venían a combatir a esa casta acceden en masa a créditos hipotecarios a los que un trabajador no podría acceder, y eso es lo que más le genera bronca a la gente que está haciendo un enorme esfuerzo para sobrevivir”.

Finalmente, Becerra aseveró que “si no se toman medidas de inmediato la crisis va a recrudecer afectando aún más a los argentinos”.