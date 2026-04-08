Baja de coparticipación y aumento del gasto, un combo letal para las provincias en 2026, sin solución en el corto plazo.

La recaudación nacional no levanta cabeza y se encamina al octavo mes consecutivo sin ganarle a la inflación. En efecto, si el IPC se ubica en el 3% como calculan las consultoras privadas, los ingresos de marzo marcarán una caída del 4,5%.
El problema, más allá de la Nación, es de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, ya que los fondos que se coparticipan también mostraron una retracción en términos reales del 4,3%.
Al menos así lo consignó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), quién informó que el Gobierno giró $5.050.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $3.995.000 millones enviados en marzo del 2025.
De todas las jurisdicciones, solo los fondos que recibió la provincia de Salta lograron vencer a la inflación. En el otro extremo, CABA, Tucumán y La Rioja fueron los más perjudicados en términos reales.
Pero hay más. En el primer trimestre, las transferencias automáticas totales alcanzaron los $16.342.000 millones, frente a $13.169.000 millones para igual periodo del año anterior. O sea, una baja real del 6,4% al descontar la inflación del período.
Considerando estos números, y tal como lo informó el IARAF, ninguna provincia ni la Ciudad de Buenos Aires lograron obtener un ingreso que estuviera por arriba del IPC (estimado, dado que todavía no se conoce el índice de marzo) en todo el primer trimestre.
Los gastos, para arriba
La situación podría no ser compleja si, pese a la caída de los ingresos automáticos por coparticipación o leyes especiales, las jurisdicciones aplicaran una política de control de gastos.
La Nación, sin ir más lejos, logró mantener su superávit pese a los flojos resultados en materia de recaudación. Sin embargo, no parece ser el camino que optaron recorrer las provincias y CABA.
Un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) demuestra que el gasto público provincial viene creciendo de manera sostenida. En efecto, mientras que en 2024 sus tres principales componentes habrían caído, dieron la vuelta en 2025.
Dado que la información no siempre está disponible en tiempo y forma, desde la consultora aclararon que «las tendencias en el gasto público provincial se pueden trazar considerando la información de los tres primeros trimestres de cada año para 23 provincias».
Así, el trabajo detalla que, según la información publicada por el Ministerio de Economía de la Nación y tomando los cambios en los principales componentes del gasto público provincial, se observa que:
Desde IDESA explicaron que «estos datos muestran que en el 2024 las provincias ajustaron sus cuentas públicas licuando el gasto en un contexto de muy alta inflación, especialmente, en los primeros meses de ese año». Sin embargo, aclararon que «a medida que la inflación baja, el proceso se revierte».
«La tendencia hace presagiar que muchas provincias cerraron el 2025 con déficit y que, de no mediar cambios ordenadores en las cuentas públicas provinciales, el 2026 será de déficits en la mayoría de las provincias«, añadieron.
La consultora alertó que «se trata de un fenómeno con fuertes y riesgosas derivaciones para el desenvolvimiento del programa económico del gobierno nacional» y explicó que «los desequilibrios de las provincias cuando se generalizan y son persistentes impactan en la macroeconomía».
Qué esperar del futuro
Este lunes, el Gobierno nacional emitió el decreto 219 que le permite adelantar a 12 provincias hasta $400.000 millones. El mismo deberá ser reintegrado en lo que queda del año y devengará un interés sobre la base de una Tasa Fija Nominal Anual del 15%.
Las jurisdicciones beneficiadas fueron Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Sin embargo, esta medida sería un placebo, más que una cura.
Al menos así lo explicó Nadin Argañaraz al asegurar que «los adelantos de coparticipación son un paliativo financiero, que no evitan la necesidad que las provincias coloquen su aumento nominal de gasto en sintonía con la inflación promedio esperada para todo 2026».
En este escenario, el titular del IARAF propuso analizar lo que debería suceder con la recaudación del IVA y Ganancias (que son los dos grandes componentes de la recaudación coparticipable) en dos escenarios.
El primero consiste en cuantificar lo que debería suceder en estos 9 meses para que ambas recaudaciones terminen el año 2026 en igual nivel real que en 2025. Es decir que se mantenga el financiamiento del año pasado.
En este caso se obtiene que la recaudación de IVA debería crecer 3,4% real en los 9 meses y la del Impuesto a las Ganancias un 1,1%, quedando la conjunta con una suba necesaria del 2,5%.
Argañaraz explicó que «en lo que respecta al IVA este desafío luce muy exigente, mientras que en Ganancias parece algo posible».
El segundo escenario cuantifica lo que debería pasar para que ambas recaudaciones anuales suban en términos reales en la magnitud establecida por el Presupuesto 2026. Esto implica un aumento real del 4% de la recaudación de IVA y del 9,5% de la de Ganancias respecto de 2025.
Dadas estas metas anuales y lo ya sucedido en el primer trimestre, se requiere que, en el período abril-diciembre, el IVA crezca en términos reales interanuales un 8,8%, Ganancias un 13,3%, y la suma de ambos impuestos 10,6%.
El titular del IARAF aseguró que «este objetivo ya no se va a cumplir, dado que no es factible que se den esas variaciones en lo que resta del año».
«De este análisis surge que en la actualidad un escenario muy optimista para 2026 sería que la recaudación conjunta de IVA y de Ganancias crezca un 2% real y un escenario optimista sería que la recaudación conjunta se mantenga en igual valor real que en 2025″, añadió.
Y concluyó que «esto permite afirmar que toda provincia que aumente el gasto nominal por encima de la inflación esperada va a tener con seguridad un deterioro fiscal respecto a 2025».
¿En qué puede derivar entonces el desequilibrio de las cuentas provinciales? Desde IDESA aseguraron que lo más probable es que aumenten Ingresos Brutos, Sellos y las tasas a las ventas municipales, lo que terminaría «agravando los problemas de competitividad».
«Además, las provincias son responsable de parte importante de la infraestructura para el desenvolvimiento de la producción que, en las actuales condiciones fiscales, difícilmente mejoren», resaltó.
Por último, indicó que «preservar el equilibrio fiscal y aumentar la competitividad son claves para el éxito del programa económico» y añadió que «no alcanza con cambios a nivel nacional». «Necesariamente hay que involucrar a los tres niveles de gobierno», remató.