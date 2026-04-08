Baja de coparticipación y aumento del gasto, un combo letal para las provincias en 2026, sin solución en el corto plazo.

Tierra del Fuego 08/04/2026.- Los datos muestran un incremento en el rojo y una única posibilidad de subir sus ingresos es elevando los impuestos que están en sus jurisdicciones

La recaudación nacional no levanta cabeza y se encamina al octavo mes consecutivo sin ganarle a la inflación. En efecto, si el IPC se ubica en el 3% como calculan las consultoras privadas, los ingresos de marzo marcarán una caída del 4,5%.

El problema, más allá de la Nación, es de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, ya que los fondos que se coparticipan también mostraron una retracción en términos reales del 4,3%.

Al menos así lo consignó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), quién informó que el Gobierno giró $5.050.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones , frente a $3.995.000 millones enviados en marzo del 2025.

De todas las jurisdicciones, solo los fondos que recibió la provincia de Salta lograron vencer a la inflación. En el otro extremo, CABA, Tucumán y La Rioja fueron los más perjudicados en términos reales.

Pero hay más. En el primer trimestre, las transferencias automáticas totales alcanzaron los $16.342.000 millones, frente a $13.169.000 millones para igual periodo del año anterior. O sea, una baja real del 6,4% al descontar la inflación del período.

Considerando estos números, y tal como lo informó el IARAF, ninguna provincia ni la Ciudad de Buenos Aires lograron obtener un ingreso que estuviera por arriba del IPC (estimado, dado que todavía no se conoce el índice de marzo) en todo el primer trimestre.

Los gastos, para arriba

La situación podría no ser compleja si, pese a la caída de los ingresos automáticos por coparticipación o leyes especiales, las jurisdicciones aplicaran una política de control de gastos.

La Nación, sin ir más lejos, logró mantener su superávit pese a los flojos resultados en materia de recaudación. Sin embargo, no parece ser el camino que optaron recorrer las provincias y CABA.

Un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) demuestra que el gasto público provincial viene creciendo de manera sostenida. En efecto, mientras que en 2024 sus tres principales componentes habrían caído, dieron la vuelta en 2025.

Dado que la información no siempre está disponible en tiempo y forma, desde la consultora aclararon que «las tendencias en el gasto público provincial se pueden trazar considerando la información de los tres primeros trimestres de cada año para 23 provincias».

Así, el trabajo detalla que, según la información publicada por el Ministerio de Economía de la Nación y tomando los cambios en los principales componentes del gasto público provincial, se observa que:

Desde IDESA explicaron que «estos datos muestran que en el 2024 las provincias ajustaron sus cuentas públicas licuando el gasto en un contexto de muy alta inflación, especialmente, en los primeros meses de ese año». Sin embargo, aclararon que «a medida que la inflación baja, el proceso se revierte».

«La tendencia hace presagiar que muchas provincias cerraron el 2025 con déficit y que, de no mediar cambios ordenadores en las cuentas públicas provinciales, el 2026 será de déficits en la mayoría de las provincias«, añadieron.

La consultora alertó que «se trata de un fenómeno con fuertes y riesgosas derivaciones para el desenvolvimiento del programa económico del gobierno nacional» y explicó que «los desequilibrios de las provincias cuando se generalizan y son persistentes impactan en la macroeconomía».

Qué esperar del futuro

Este lunes, el Gobierno nacional emitió el decreto 219 que le permite adelantar a 12 provincias hasta $400.000 millones. El mismo deberá ser reintegrado en lo que queda del año y devengará un interés sobre la base de una Tasa Fija Nominal Anual del 15%.

Las jurisdicciones beneficiadas fueron Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Sin embargo, esta medida sería un placebo, más que una cura.

Al menos así lo explicó Nadin Argañaraz al asegurar que «los adelantos de coparticipación son un paliativo financiero, que no evitan la necesidad que las provincias coloquen su aumento nominal de gasto en sintonía con la inflación promedio esperada para todo 2026» .