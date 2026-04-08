Audio: «CRÉDITOS VIP» PARA LA CASTA MIENTRAS LAS FAMILIAS PIERDEN SUS CASAS

Ushuaia 08/04/2026.- En dialogo con Resumen Económico, Melisa, una de las hipotecadas de los Créditos UVA. detallo el calvario por el que atraviesan mas de 200 familias en Tierra del Fuego, las amenazas de dejarlos sin empleo para que no denuncien, policías que accedieron a esos créditos y hoy son amenazados con sumarios, el reconocimiento a al ex senador Pablo Blanco que fue el único que se preocupó por el tema y un detalle muy preocupante, Melisa solicitó un crédito de dos millones y hoy debe 180 millones de pesos, la indignación por los créditos VIP a los funcionarios de LLA, incluso a una diputada que tiene el salario embargado por la justicia.

Manifestamos nuestro más enérgico repudio ante la reciente revelación de créditos hipotecarios millonarios otorgados por el Banco Nación a altos funcionarios y legisladores del oficialismo. Mientras el presidente Javier Milei sostiene que «nadie obligó» a las familias hipotecadas UVA a tomar estos préstamos y que deben «hacerse cargo» de sus decisiones, los integrantes de su gobierno acceden a financiamientos de privilegio que resultan inalcanzables para el ciudadano común.

Un doble discurso que indigna

En los últimos días, se dio a conocer que figuras clave de La Libertad Avanza —incluyendo a integrantes del equipo económico de Luis Caputo, directores de organismos públicos y diputados nacionales— utilizaron la banca publica para obtener préstamos que ascienden hasta los 475 millones de pesos (equivalentes a unos 350.000 dólares)

La realidad de los HipotecadosUVA vs. Los beneficios de la política

Mientras los funcionarios mienten asegurando que «no hay beneficios políticos» y que el sistema de scoring es igual para todos, miles de familias hipotecadas UVA sufren una realidad asfixiante:

* Deudas y cuotas: el valor UVA desde su creación aumento 13.000 % , llevando a las familias a hacer esfuerzos ingentes para pagar la cuota y a absorber una deuda que sube de forma exponencial y se torna impagable.

* Falta de respuestas: El mismo Gobierno que hoy se beneficia de la banca pública ha bloqueado sistemáticamente cualquier solución legislativa o alivio financiero para los deudores existentes.

* Criterios de acceso: Resulta sospechoso que funcionarios con sueldos públicos accedan a montos de hasta 475 millones de pesos, cuando un trabajador promedio es rechazado por el sistema bancario por no alcanzar la relación cuota-ingreso mínima.

Es una burla para las miles de familias hipotecadas UVA que estamos al borde del desalojo escuchar que no hay plata para soluciones, mientras ellos se reparten millones de la banca publica.

Los Hipotecados UVA exigimos:

Investigación profunda sobre las condiciones de otorgamiento de estos créditos «VIP». Solución definitiva para las familias hipotecados uva: Fin a la #UsuraUVA para poder pagar Hipotecas Justas.

La vivienda es un derecho, no un negocio para los funcionarios de turno.

Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia.