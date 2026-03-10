Vuoto se reunió con prestadores turísticos de la Reserva Hotelera Glaciar Martial

Ushuaia 10/03/2026.- El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, mantuvo un encuentro con representantes del sector hotelero, gastronómico y de servicios vinculados a la actividad turística en la Reserva Hotelera Glaciar Martial, con el objetivo de avanzar en una agenda de trabajo conjunta para fortalecer el desarrollo integral del área.

Durante la reunión se analizaron distintas demandas del sector y se acordó avanzar en la creación de una comisión de trabajo que permita abordar de manera articulada temas vinculados al funcionamiento y mantenimiento de la zona, así como también las tareas necesarias tanto en la temporada estival como en la temporada invernal.

Vuoto destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para consolidar el crecimiento turístico de la ciudad y potenciar uno de los entornos naturales más representativos de Ushuaia.

Asimismo, se coincidió en la necesidad de continuar generando espacios de diálogo que permitan planificar acciones y políticas que acompañen el desarrollo de la actividad turística en el área de influencia de la Reserva Hotelera Glaciar Martial, un sector estratégico para el posicionamiento del destino.