VUOTO SE REUNIÓ CON JÓVENES EMPRENDEDORES QUE ELABORARON UNA YERBA MATE FUEGUINA

El jefe del Ejecutivo capitalino valoró que “en un contexto difícil los chicos decidieron impulsar un emprendimiento muy interesante, que es contar con una yerba con marca propia”.
“Es emocionante ver a jóvenes fueguinos que se animan a emprender, y desde el Municipio vamos a acompañar este tipo de iniciativas”, remarcó.
En tanto, Nicolás señaló que “le presentamos a Walter nuestro producto, con el que buscamos representar a los fueguinos dentro de la industria de la yerba mate”, y agregó que en un encuentro entre amigos “surgió la idea de hacer una yerba; se fueron dando las cosas y hoy tenemos un producto con identidad fueguina”.