VUOTO EXPUSO LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO ANTE GREMIOS Y LA DEUDA DE COPARTICIPACIÓN DE LA PROVINCIA

Durante el encuentro, el jefe comunal y su equipo técnico presentaron datos sobre la evolución de los recursos, con foco en la coparticipación —que representa el 87,5% de los ingresos— y explicaron el impacto de la caída del consumo y la actividad económica en la recaudación. “No hay consumo, y cuando no hay consumo el Estado no recauda, y eso repercute directamente en la coparticipación”, señaló.
Asimismo, se informó que entre enero y febrero de 2026 el Municipio perdió $5.755 millones en poder adquisitivo (una caída real del 26%) y que la deuda de coparticipación que mantiene la Provincia asciende a $11.038 millones, equivalente a cuatro masas salariales.
En ese marco, el intendente planteó que la situación requiere también que los gremios acompañen desde el inicio el reclamo por los recursos que le corresponden a la ciudad, en un contexto atravesado además por la baja de la coparticipación nacional y su impacto en los ingresos locales.
Vuoto destacó que el Municipio sostiene el pago de salarios, los servicios y está al día con la obra social y la caja de jubilaciones, y remarcó la necesidad de continuar administrando con responsabilidad en un escenario complejo. “Estamos priorizando los servicios y cumpliendo con nuestras obligaciones”, concluyó.