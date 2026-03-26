VUOTO EXPUSO LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO ANTE GREMIOS Y LA DEUDA DE COPARTICIPACIÓN DE LA PROVINCIA

Ushuaia 26/03/2026.- El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, encabezó hoy en la Sala de Situación una reunión con los gremios con representación en el ámbito municipal, donde se analizó la situación financiera actual del Municipio en el contexto económico nacional y provincial.

Durante el encuentro, el jefe comunal y su equipo técnico presentaron datos sobre la evolución de los recursos, con foco en la coparticipación —que representa el 87,5% de los ingresos— y explicaron el impacto de la caída del consumo y la actividad económica en la recaudación. “No hay consumo, y cuando no hay consumo el Estado no recauda, y eso repercute directamente en la coparticipación”, señaló.

Asimismo, se informó que entre enero y febrero de 2026 el Municipio perdió $5.755 millones en poder adquisitivo (una caída real del 26%) y que la deuda de coparticipación que mantiene la Provincia asciende a $11.038 millones, equivalente a cuatro masas salariales.

En ese marco, el intendente planteó que la situación requiere también que los gremios acompañen desde el inicio el reclamo por los recursos que le corresponden a la ciudad, en un contexto atravesado además por la baja de la coparticipación nacional y su impacto en los ingresos locales.

Vuoto destacó que el Municipio sostiene el pago de salarios, los servicios y está al día con la obra social y la caja de jubilaciones, y remarcó la necesidad de continuar administrando con responsabilidad en un escenario complejo. “Estamos priorizando los servicios y cumpliendo con nuestras obligaciones”, concluyó.