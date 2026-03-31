USHUAIA INVITA A LOS VECINOS Y VECINAS A PARTICIPAR DE LA VIGILIA Y VISITAR LA CARPA DE MALVINAS

Asimismo, se invita a la comunidad a ser parte de la tradicional Vigilia de Malvinas, que tendrá lugar el miércoles 1° de abril a partir de las 21 horas. Durante la jornada, se compartirá chocolate caliente y tortas fritas para acompañar a quienes se acerquen a esperar la medianoche.

Como cada año, a las 00 horas del 2 de abril se llevará adelante el emotivo cambio de pabellón, en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Finalmente el acto central del 2 de abril tendrá lugar en la Plaza Islas Malvinas a partir de las 11 horas.