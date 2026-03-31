USHUAIA HONRA A QUIENES DEFENDIERON LA PATRIA EN EL FIN DEL MUNDO

La propuesta tiene como objetivo reconocer y homenajear a quienes en 1982 defendieron la soberanía nacional, generando condiciones concretas para que puedan recorrer, conocer y disfrutar la ciudad que hoy es capital de la provincia por la que combatieron.

Al respecto, la secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti, expresó: “Nuestra ciudad no es solo un destino turístico de relevancia internacional, sino también un territorio profundamente ligado a la causa Malvinas; un punto simbólico desde donde se proyecta la presencia argentina hacia el Atlántico Sur”.

En esa línea, destacó que “esta iniciativa no solo busca dinamizar la actividad turística, sino también reafirmar el compromiso permanente con la memoria, la soberanía y el reconocimiento a quienes estuvieron dispuestos a darlo todo por la Patria”.

Asimismo, Manfredotti subrayó el acompañamiento del sector privado y valoró el compromiso de los prestadores que ofrecen descuentos de entre el 10% y el 50%, no acumulables con otras promociones. En ese marco, remarcó que más de 70 comercios y servicios —entre chocolaterías, excursiones, restaurantes, cafeterías, museos, vinotecas, fiambrerías y transporte— se sumaron a la propuesta, incluso en un contexto económico desafiante.

La funcionaria sostuvo que “Ushuaia abre sus puertas con orgullo, facilitando el acceso a actividades y servicios para que quienes lucharon por nuestras Islas puedan conocer, recorrer y disfrutar la capital de la provincia que defendieron con entrega y honor”. Además, indicó que los establecimientos adheridos estarán identificados con un distintivo que lleva la leyenda “Viví Malvinas. Prestador Adherido. 44° Aniversario. Beneficio Veteranos”.

Finalmente, Manfredotti expresó su agradecimiento a los prestadores turísticos y comerciales que participan de la iniciativa. “Este gesto solidario no solo reconoce a quienes defendieron nuestra Patria, sino que también refleja el profundo sentido de comunidad, memoria y respeto que caracteriza a Ushuaia. Su participación es fundamental para seguir construyendo una ciudad que honra su historia y a sus héroes”.

Prestadores adheridos:

Almacén De Campo; Brix Bar; Chiko Sabores De Chile; Chocolates Laguna Negra; Chocolates Smechen; Club 1210 Ushuaia; Dieguito Pizza; El Asador – Steak House; El Recreo; Fiambres El Duende; Patagonia; Uva Criolla; Kemú Restaurante; Kofi; Winehouse Torrontes; Llevame; La Marmita Ushuaia; Llanos Eco Lodge; Llanos del Castor; Martinica; Rumbo Sur; Taberna del Viejo Lobo; The Tourist Box; Beagle Market; Catamarán Canoero; Catamarán Tolkeyen; Catamarán Rumbo Sur; Altos de Ushuaia; Restaurante Bartolomé; Foto Eduardo’s; Villa Brescia Hotel Ushuaia; Cabañas Utaka; Don Alejo; Lu&Gi; Gonzalo; Santa Lucía; Lautaro; Sol; Patagonia; Aventura 4×4; Tren del Fin del Mundo; Museo del Presidio; Cavas del Fin del Mundo; Hard Rock Ushuaia; Pizzería Doña Lupita; Velero If (Tres Marías); Yate Seagold (Tres Marías); Bar Jauke (Las Hayas); Le Martial (Las Hayas); Kren Bar (Los Acebos); Corteza Restó (Los Acebos); Kaitek Viajes; Havanna; Sei Tú; El Parador; Cabañas Portal del Glaciar; Hotel Los Yámanas; Agencia Prestigio; Sucucho; Cerro Martial; I Love Ush; Perro Polar; Guarda Parque; Foto Eduardos; Yerba Mate El Fueguino; La Cabaña Casa de Té (del Martial); Autoservicio Antonella.

Para consultar más información, ingresar a la página oficial de Turismo Ushuaia:

https://turismoushuaia.com/