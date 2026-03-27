USHUAIA AVANZA CON UNA OBRA CLAVE PARA TRANSFORMAR LA AVENIDA PERITO MORENO

El intendente Walter Vuoto acompañó la firma del inicio de obra, junto a la secretaria de Planificación e Inversión Pública, Carolina Yutrovic, el personal técnico de su área y un representante de la empresa Dos Arroyos, adjudicataria del proyecto.

Durante el encuentro también se le realizó al Intendente, la presentación del plan de trabajo y un informe detallado con apoyatura de planos, imágenes y renders de la obra, que permitirá transformar uno de los corredores más transitados de la ciudad.

Yutrovic destacó el trabajo realizado para avanzar con el proyecto y agradeció la celeridad con la que se viene desarrollando el proceso administrativo y técnico, tras confirmarse además el primer desembolso del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), que financia la obra.

En ese sentido, expresó que “esta es una obra muy importante para Ushuaia porque interviene uno de los principales accesos de la ciudad y un corredor clave para la actividad turística, comercial y productiva”.

Además, remarcó que “ya contamos con el primer desembolso del FAMP, lo que nos permite avanzar con el inicio de los trabajos y con el plan de obra presentado por la empresa adjudicataria”.

La funcionaria también valoró el trabajo técnico realizado y señaló que “se trata de una intervención integral que no solo contempla el ensanche y la repavimentación de la avenida, sino también mejoras en la infraestructura pluvial y en distintos servicios que forman parte del desarrollo urbano de este sector de la ciudad”.

La intervención contempla aproximadamente 1.500 metros lineales de obra sobre la avenida Perito Moreno y tiene un plazo de ejecución de diez meses, sin contemplar el período de neutralización por veda invernal.

Entre las tareas previstas se incluye el ensanche de la calzada, que pasará de 7 metros a 13,20 metros de ancho con pavimento de hormigón, el fresado de la carpeta asfáltica existente y la repavimentación completa con concreto asfáltico de cinco centímetros de espesor.

Asimismo, se realizarán trabajos de movimiento de suelo para definir nuevos niveles de rasante, la construcción de pavimento de hormigón de 20 centímetros de espesor y la ejecución de badenes en sectores estratégicos y la reconstrucción de cordones, rotondas e isletas centrales que ordenarán los sentidos de circulación y permitirán mejorar el escurrimiento de aguas superficiales.

El proyecto también contempla la limpieza y adecuación de la red pluvial existente, la construcción y readecuación de bocas de tormenta y la ampliación de la red pluvial en la zona de la calle 2 de Abril, que se extenderá por Saint Christopher hasta su conexión con el canal de Beagle.

En el sector de los puentes de Planta Orión se ejecutarán nuevos tableros con vigas invertidas de hormigón armado para permitir la ampliación de la calzada, además de trabajos complementarios como el soterramiento de la red de media tensión y la readecuación de cercos, muros de contención y taludes que interfieren en el trazado.

La avenida Perito Moreno constituye una de las arterias principales de la ciudad, conectando el centro con los centros comerciales, el parque industrial y el puerto. Además de su importancia para la circulación vehicular, se trata de un corredor turístico con vista panorámica sobre la costa.

La obra permitirá mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal, optimizar el transporte público y de carga, y fortalecer la infraestructura urbana vinculada al desarrollo productivo y comercial de la ciudad. Desde el Municipio recordaron que esta intervención se suma a los trabajos ya ejecutados en la avenida Perito Moreno, donde se realizó la ampliación a cuatro manos en hormigón en un tramo de 1.400 metros lineales entre el acceso a los centros comerciales y la calle Eva Perón, además de la ampliación del puente Arroyo Grande.