Una legisladora, un megáfono y el dedito acusador

Rio Grande 11/03/2026.- Organizaciones gremiales de la provincia y autoconvocados se presentaron este martes 10 de marzo, en las puertas de la Legislatura Provincial, momento en que algunos de los legisladores, volvieron a reunirse con agenda abierta, luego de varios meses de letargo e inactividad.

Ante la presencia de un nutrido grupo de personas, los legisladores decidieron “bajar” a dialogar. Y nos referimos a bajar/descender en todo el sentido de la palabra, porque la sala de comisiones está en un primer piso, y porque hay legisladores y legisladoras, que sólo hablan cuando la urgencia los apremia.

Llamó la atención la intervención y el modo de dirigirse a los presentes, de la libertaria Natalia Gracianía, devenida en legisladora, luego de 20 años como periodista, y luego de haber obtenido un título de abogada.

Con megáfono en mano, a viva voz, los ojos desorbitados, y el dedo índice levantado, Gracianía no tuvo ningún empacho en acusar directamente al Gobernador Gustavo Melella, sobre la actual situación de la obra social de los fueguinos, lo que no es una novedad, los desmanejos y la falta de claridad en la OSEF, son tema corriente desde que tenemos uso de memoria. Tampoco tuvo ningún empacho en votar una ley para sacar fondos del puerto y enviarlos a OSEF o votar la ley de salmonicultura con claros perjuicios para el medioambiente, ni en intentar implantar el RIGI en la provincia, un proyecto que ha fracasado a nivel pais.

Sin embargo, el tono en que se dirigió la legisladora a los presentes, fue con un autoritarismo que sólo hemos visto en su líder político. La utilización de un megáfono, es una práctica habitual, para quienes alguna vez, hemos utilizado uno en las calles de la ciudad, lugar en el que poco se la ve a la parlamentaria provincial. La idea del uso un megáfono, es tener mayor amplitud en el mensaje, y no imponerse por la razón o por la fuerza, frase acuñada durante la dictadura militar en el vecino país de Chile.

Para Graciania, o los manifestantes son fieles de la iglesia, o ella cree que impone ideas que atrasan 30años, gritando a voz en cuello, cosas que solo a los libertarios se les ocurren, después de sumergir al país en un industricidio, dejar morir jubilados por falta de medicamentos, fallecieron en Córdoba un 11% adultos mayores por falta de medicamentos que por el COVID 19, quita de subsidios a la salud, educación, cierre de 30 mil empresas y mas de 330 mil despidos, quita de la coparticipación a su propia provincia que al igual que sus “camaradas”, jamás defendieron, votaron una reforma laboral anacrónica, un reducción de la edad de imputabilidad única en el mundo, ahora pretenden regalar los glaciares a costa de dejar sin agua a Ushuaia en dos décadas.

Con que autoridad moral, con que fundamentos, con que cara, esta libertaria, que vive en una realidad virtual puede gritar y apuntar con el dedito acusador a quienes le pagan su abultados salario sin haber levantado la voz jamás a favor de los trabajadores, por una sencilla razón: No le importa, no le interesa, y no quiere, porque después de la vergüenza internacional a la que nos ha sometido su líder carismático en el Argentina Week, como muchos otros adláteres libertarios, piensa como su “jefe” que “quienes defienden la industria nacional son todos chorros”.

Desvergonzadamente los libertarios odian a este país y su gente, así que con megáfono o sin megáfono sigue siendo una persona más, que vive del estado, que nunca se tocó el salario y que cada vez que mueve los labios expresa la más cualunque e hipócrita sarta de frases demagógicas que hayamos escuchado.

Graciania fue votada por quienes creyeron que iban a cobrar en dólares y ahora están pagando la nafta en dólares gracias a personajes como este.

Por: Lorena Uribe y Armando Cabral