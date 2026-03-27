Tierra del Fuego: denuncian el uso irregular de fondos para enfermedades graves

La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego denunció el uso irregular de 937 millones de pesos de un fondo específico destinado a enfermedades graves, que el Gobierno de esa provincia utiliza para pagar deuda.

La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) acumula deudas significativas, lo que ha llevado a la intervención del puerto de Ushuaia. Esta intervención se realiza bajo una norma aprobada por la Legislatura, que permite al Gobierno provincial acceder a fondos del puerto para saldar deudas.

El gobernador aseguró que nunca se utilizó esa plata de esa forma, pero la intervención persiste. La situación financiera de la provincia es crítica, con un déficit mensual de 27.000 millones de pesos y una deuda flotante de 127.000 millones de pesos, lo que refleja la caída de recursos propios y la coparticipación federal.

Pablo Villegas, legislador provincial, comentó este miércoles a Cadena 3: «Sabíamos que, en función de un sinnúmero de factores que se están dando a nivel provincial y a nivel nacional, la situación de la provincia en términos financieros y económicos era complicada».

Villegas criticó la falta de un plan de gobierno claro: «No hay. Sinceramente, no. Si existe, lo desconoce». Aseguró que el Gobierno evita enfrentar problemas de manera clara y contundente, lo que ha llevado a la provincia a depender de adelantos de coparticipación.

El legislador consideró que la receta del Gobierno, que incluye aumentar impuestos y pedir endeudamiento, no es la solución. «Yo no comparto esa mirada del gobernador». En ese marco, propuso que se implementen medidas concretas en políticas públicas para mejorar la situación.

Entrevista de «Informados, al regreso». Informe de Sebastián Peri Robledo.