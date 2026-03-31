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Tierra del Fuego bajo LLA: consecuencias del ajuste

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 31/03/2026.- En las ultimas horas se conocieron rumores sobre posibles candidaturas de libertarios a la gobernación de la provincia, impulsado por algunos medios y la tropa propia que, como siempre ya debe tener arreglados negocios porque aquí nadie es libertario gratis. Lo cierto es que es necesario aclarar a que estado de pais llevo el gobierno de LLA, donde la violencia, el odio desatado y una catarata de vulgaridades que pareciera, son compartidas, por simpatizantes y afiliados en un ámbito de supremacía blanca, mas cerca del racismo que de la realidad que deja al descubierto su origen.

  • 12.000 desocupados tras cierre de 10 fábricas y muchos comercios.
  • Recorte a jubilados y enfermos crónicos
  • Tarifazos de más del 500% en luz, gas y transporte
  • Desfinanciamiento de educación y ciencia
  • Quita de subsidios: boleto escolar a $700
  • Corrupción y escándalos en el bloque oficialista
  • Pobreza récord: 72% bajo la línea de pobreza si se tiene en cuenta que la canasta básica en la provincia supera los dos millones 300 mil pesos.
  • En esa medición no se incluye ni el alquiler, ni los servicios.
  • El panorama describe un vaciamiento institucional y social que golpea directamente a trabajadores, jubilados, estudiantes y sectores vulnerables de la provincia.
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