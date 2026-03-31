- 12.000 desocupados tras cierre de 10 fábricas y muchos comercios.
- Recorte a jubilados y enfermos crónicos
- Tarifazos de más del 500% en luz, gas y transporte
- Desfinanciamiento de educación y ciencia
- Quita de subsidios: boleto escolar a $700
- Corrupción y escándalos en el bloque oficialista
- Pobreza récord: 72% bajo la línea de pobreza si se tiene en cuenta que la canasta básica en la provincia supera los dos millones 300 mil pesos.
- En esa medición no se incluye ni el alquiler, ni los servicios.
- El panorama describe un vaciamiento institucional y social que golpea directamente a trabajadores, jubilados, estudiantes y sectores vulnerables de la provincia.
Tierra del Fuego bajo LLA: consecuencias del ajuste
Tierra del Fuego 31/03/2026.- En las ultimas horas se conocieron rumores sobre posibles candidaturas de libertarios a la gobernación de la provincia, impulsado por algunos medios y la tropa propia que, como siempre ya debe tener arreglados negocios porque aquí nadie es libertario gratis. Lo cierto es que es necesario aclarar a que estado de pais llevo el gobierno de LLA, donde la violencia, el odio desatado y una catarata de vulgaridades que pareciera, son compartidas, por simpatizantes y afiliados en un ámbito de supremacía blanca, mas cerca del racismo que de la realidad que deja al descubierto su origen.