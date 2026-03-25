Tarifazo sin freno: la canasta de servicios saltó 11% en marzo y ya se lleva más del 12% del salario

Argentina 25/03/2026.- Un hogar del AMBA necesita más de $213.000 mensuales para cubrir luz, gas, agua y transporte. La suba supera a la inflación y expone el impacto del recorte de subsidios.

El costo de los servicios públicos volvió a dispararse en marzo y profundiza la presión sobre los ingresos. Según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet, un hogar promedio del AMBA sin subsidios necesitó $213.557 para cubrir sus consumos de energía, transporte y agua, lo que representa un aumento del 11,4% mensual y del 46% interanual.

El dato refleja no solo la actualización de tarifas, sino también el impacto del nuevo esquema de subsidios, que trasladó una mayor proporción de los costos a los usuarios.

Qué impulsó la suba

El incremento mensual estuvo explicado por aumentos en todos los servicios:

Gas: la factura subió 14% , impulsada por ajustes en cargos fijos y un leve repunte del consumo estacional. Además, en marzo ningún usuario recibió subsidios en el costo de abastecimiento.

la factura subió , impulsada por ajustes en cargos fijos y un leve repunte del consumo estacional. Además, en marzo ningún usuario recibió subsidios en el costo de abastecimiento. Electricidad: aumentó 3,2% , con subas en cargos fijos y variables, sin cambios significativos en el consumo.

aumentó , con subas en cargos fijos y variables, sin cambios significativos en el consumo. Transporte: fue uno de los rubros que más presionó, con un alza del 14,8% en el gasto, producto de subas del 16,3% en el boleto promedio.

fue uno de los rubros que más presionó, con un alza del en el gasto, producto de subas del en el boleto promedio. Agua: registró un incremento del 12,6%, en línea con el esquema de actualización mensual y la mayor cantidad de días del mes.

Desde diciembre de 2023 el costo de los servicios se disparó 591%.

En conjunto, el informe destaca que la suba responde principalmente a los ajustes tarifarios, más que a cambios en los niveles de consumo.

En la comparación interanual, el aumento de la canasta de servicios supera al índice de precios. Mientras que el gasto creció 46%, la inflación estimada fue del 32%.

El transporte lidera los incrementos, con una suba del 70%, seguido por el gas (37%), la electricidad (33%) y el agua (18%). De hecho, el transporte explica casi la mitad del gasto total de la canasta (47%).

Si se amplía la mirada, desde diciembre de 2023 el costo de los servicios se disparó 591%, muy por encima del aumento general de precios (203%), evidenciando el fuerte proceso de recomposición tarifaria.

El dato refleja no solo la actualización de tarifas, sino también el impacto del nuevo esquema de subsidios

Menos subsidios, más peso en el bolsillo

El cambio en el esquema de subsidios también modificó la estructura de costos. Actualmente, los usuarios del AMBA cubren en promedio el 65% del costo real de los servicios, mientras que el Estado financia el 35% restante.

Este nivel de cobertura aumentó significativamente en los últimos meses, especialmente tras la implementación del nuevo sistema de subsidios energéticos focalizados (SEF), que redujo la asistencia estatal.

En el caso de la electricidad, los usuarios sin subsidios ya pagan el 100% del costo, mientras que en gas la cobertura alcanza casi el total en marzo, con una fuerte reducción de los beneficios.

El peso de los servicios sobre los salarios también sigue en alza. En marzo, la canasta representó el 12,3% del salario promedio registrado, lo que implica que un ingreso típico solo alcanza para cubrir 8,1 canastas, por debajo de las 9,3 de un año atrás.

En paralelo, los subsidios a la energía y el transporte muestran una dinámica dispar. En lo que va del año, crecieron en términos nominales, pero su evolución responde en gran parte a factores estacionales y a partidas específicas como las transferencias a Cammesa y Enarsa.

En conjunto, estos subsidios representaron el 6,7% del gasto primario del Estado, en un contexto donde el recorte de estas partidas fue clave para sostener el superávit fiscal.

Con información de El Economista.