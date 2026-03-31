SUBSIDIO DE GAS ENVASADO: “ES NECESARIO ORDENAR Y SEGMENTAR PARA GARANTIZAR EQUIDAD TERRITORIAL”

Tierra del Fuego 31/03/2026.- El viceministro de Economía, Juan Pablo Ruiz Rullier, confirmó que, a pesar de las modificaciones introducidas por el gobierno nacional en materia de subsidios energéticos, la provincia sostiene su acompañamiento al gas licuado de petróleo (GLP) con una inversión que supera el 88% del costo final del producto. En ese marco, detalló las nuevas medidas de ordenamiento y segmentación implementadas para garantizar equidad territorial y sostenibilidad fiscal.

Ante la preocupación generada por la decisión del gobierno nacional de reducir su participación en la determinación de precios y liberar el mercado del gas envasado, el viceministro Ruiz Rullier señaló: “Lo más importante es aquella persona que tenía la garrafa, el tubo de gas. Sabiendo que la decisión venía de parte del gobierno nacional, esto podría haber tenido también la misma decisión por el gobierno de la provincia. Sin embargo, el gobierno mantiene el subsidio”.

El funcionario explicó que el contexto nacional, marcado por un decreto en 2025 que modificó el régimen regulatorio del GLP, llevó a la provincia a implementar un ordenamiento territorial en lugar de una eliminación del subsidio.

“La provincia sigue acompañando el subsidio y ha determinado un ordenamiento territorial, no una eliminación del subsidio, sino un ordenamiento en lo que tiene que ver con el régimen para poder priorizar a los hogares que realmente dependen del subsidio del GLP”, detalló.

La nueva segmentación, impulsada por el Ministerio de Economía, se basa en dos criterios fundamentales: Nivel de ingresos y Zonificación territorial. En esta última segmentación, se implementaron diferenciaciones según las características urbanísticas, topográficas y de acceso a la red de gas natural de cada localidad.

Ruiz Rullier enfatizó la necesidad de optimizar los recursos públicos y contribuir al sostenimiento de las cuentas fiscales, al tiempo que se promueve la transición hacia el gas natural en zonas con infraestructura disponible.

En cuanto a la distribución del costo actual, el viceministro detalló: “El precio de marzo, que el kilo está en 2.362 pesos aproximadamente, Nación sigue subvencionando únicamente 199 pesos, lo que hoy constituye alrededor de un 8 y un 9%. La provincia está alrededor del 88-89%, subvencionando alrededor de 2.083 pesos de esos 2.360 del precio del kilo, y el usuario está pasando de pagar 80 pesos a 120 pesos el kilo subsidiado”.

Finalmente, el funcionario llevó tranquilidad a los usuarios ante posibles aumentos futuros, asegurando que el compromiso provincial se mantiene firme. “El precio de marzo, que el kilo está en 2.362 pesos aproximadamente, Nación sigue, después de muchos meses y te diría que años, subvencionando únicamente 199 pesos. El 88% del subsidio lo da el gobierno de la provincia”, reiteró.

La medida busca garantizar que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan, con especial énfasis en la ciudad de Río Grande, donde la situación del empleo es más crítica, sin descuidar a los usuarios de Ushuaia y Tolhuin.