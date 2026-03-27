SESIÓN: Más de 80 asuntos serán parte de la primera sesión ordinaria, cuantos presentó cada bloque.

Tierra del Fuego 27/03/2026.- Ushuaia, viernes 27 de marzo de 2026.- La Legislatura celebrará la primera sesión ordinaria con más de 190 asuntos en el Boletín de Asuntos Entrados (BAE), los que fueron abordados en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria y resolvieron ser girados a las diversas comisiones de asesoramiento legislativo. Mientras que más de 80 asuntos serán parte del encuentro de hoy de acuerdo al Orden del Día (OD).

Algunos de los proyectos presentados en la sesión que se llevara a cabo este viernes en la ciudad de Ushuaia.

BLOQUE FORJA Proyecto de Resolución solicitando al interventor-Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación informe sobre las actuaciones, decisiones, ordenes, directivas o criterios adoptados por ese organismo que hayan restringido, el ingreso, circulación o permanencia de personal y terceros en al ámbito del puerto de Ushuaia.

BLOQUE M.P.F. Proy. de Declaración rechazando la Resolución N° 004/26 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) sobre el Puerto de Ushuaia.

BLOQUE LA LIBERTAD AVANZA Proy. de Resol. solicitando a la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el Personal Policial del Ex Territorio, informe sobre la regularización de pagos adeudados y otros ítems.

BLOQUE LA LIBERTAD AVANZA Proy. de Ley modificando la Ley Electoral N° 201, implementación del sistema de boleta única de papel. BLOQUE SOMOS FUEGUINOS Proy. de Ley prohibiendo el ingreso a la Provincia de carnes con hueso y productos cárnicos de animales susceptibles a la Fiebre Aftosa.

BLOQUE SOMOS FUEGUINOS Proy. de Ley prohibiendo al P.E.P., administración central y entes, la utilización en la papelería oficial, edificios públicos, etc., la utilización de marcas de gobierno y/o propaganda de política y elementos alusivos al Plan de Gobierno.

BLOQUE SOMOS FUEGUINOS Proy. de Ley creando el Programa “TDF Compra Bien”, informativo de precios de productos de primera calidad.

BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA Proy. de Resol. declarando de Interés Provincial la muestra “Aformismo”. BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA Proy. de Resol. declarando de Interés Provincial la visita y las disertaciones del Dr. Mario Eduardo Ackerman sobre “La nueva Reforma Laboral”. BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA Proy. de Resol. declarando de Interés Provincial la muestra “Antártida: Nuestro Futuro Blanco”. BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA Proy. de Resol. declarando de Interés Provincial la muestra “Los inicios de la mirada: del carbón al color”.

Cantidad de proyectos por bloque

Presidencia → 13 asuntos (O.D. 3–17).

Partido Justicialista (PJ) → 17 asuntos (O.D. 18–20, 24–25, 31–32, 35–37, 45–46, 54–55, 56, 61, 63, 69).

FORJA → 6 asuntos (O.D. 21–22, 26, 40, 66, más el reconocimiento a atletas).

Somos Fueguinos → 10 asuntos (O.D. 23, 44, 49–53, 59–60, 67).

Provincia Grande → 5 asuntos (O.D. 27, 38, 47, 62).

Partido Verde → 4 asuntos (O.D. 28, 33, 48, 68).

La Libertad Avanza (LLA) → 9 asuntos (O.D. 29, 34, 39, 41–42, 57–58, 65).

Movimiento Popular Fueguino (MPF) → 2 asuntos (O.D. 64 y As. 21).