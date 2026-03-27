SESIÓN: Más de 80 asuntos serán parte de la primera sesión ordinaria, cuantos presentó cada bloque.

Algunos de los proyectos presentados en la sesión que se llevara a cabo este viernes en la ciudad de Ushuaia.
BLOQUE FORJA Proyecto de Resolución solicitando al interventor-Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación informe sobre las actuaciones, decisiones, ordenes, directivas o criterios adoptados por ese organismo que hayan restringido, el ingreso, circulación o permanencia de personal y terceros en al ámbito del puerto de Ushuaia.
BLOQUE M.P.F. Proy. de Declaración rechazando la Resolución N° 004/26 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) sobre el Puerto de Ushuaia.
|BLOQUE LA LIBERTAD AVANZA Proy. de Resol. solicitando a la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el Personal Policial del Ex Territorio, informe sobre la regularización de pagos adeudados y otros ítems.
|
|BLOQUE LA LIBERTAD AVANZA Proy. de Ley modificando la Ley Electoral N° 201, implementación del sistema de boleta única de papel.
|BLOQUE SOMOS FUEGUINOS Proy. de Ley prohibiendo el ingreso a la Provincia de carnes con hueso y productos cárnicos de animales susceptibles a la Fiebre Aftosa.
BLOQUE SOMOS FUEGUINOS Proy. de Ley prohibiendo al P.E.P., administración central y entes, la utilización en la papelería oficial, edificios públicos, etc., la utilización de marcas de gobierno y/o propaganda de política y elementos alusivos al Plan de Gobierno.
BLOQUE SOMOS FUEGUINOS Proy. de Ley creando el Programa “TDF Compra Bien”, informativo de precios de productos de primera calidad.
|BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA Proy. de Resol. declarando de Interés Provincial la muestra “Aformismo”.
|BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA Proy. de Resol. declarando de Interés Provincial la visita y las disertaciones del Dr. Mario Eduardo Ackerman sobre “La nueva Reforma Laboral”.
|BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA Proy. de Resol. declarando de Interés Provincial la muestra “Antártida: Nuestro Futuro Blanco”.
|BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA Proy. de Resol. declarando de Interés Provincial la muestra “Los inicios de la mirada: del carbón al color”.
Cantidad de proyectos por bloque
Presidencia → 13 asuntos (O.D. 3–17).
Partido Justicialista (PJ) → 17 asuntos (O.D. 18–20, 24–25, 31–32, 35–37, 45–46, 54–55, 56, 61, 63, 69).
FORJA → 6 asuntos (O.D. 21–22, 26, 40, 66, más el reconocimiento a atletas).
Somos Fueguinos → 10 asuntos (O.D. 23, 44, 49–53, 59–60, 67).
Provincia Grande → 5 asuntos (O.D. 27, 38, 47, 62).
Partido Verde → 4 asuntos (O.D. 28, 33, 48, 68).
La Libertad Avanza (LLA) → 9 asuntos (O.D. 29, 34, 39, 41–42, 57–58, 65).
Movimiento Popular Fueguino (MPF) → 2 asuntos (O.D. 64 y As. 21).