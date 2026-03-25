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Roberto Murcia: «Una semana antes de la intervención, Prefectura levantó todas las observaciones que teníamos en seguridad»

Por Armando Cabral

Rio Grande 25/03/2026.- En dialogo con Resumen Económico, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, dijo textualmente que «La verdad que a mí me dio una cosa Armando, me sorprende muchísimo, de hecho se los he dicho, la falta de defensa a lo que es el dominio de la provincia, ha habido integrantes que han manifestado que no importa quién esté a cargo con tal de que ellos puedan trabajar».

El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, dialogó abiertamente con Resumen Económico, explicó la situación actual del puerto, donde van los fondos, quienes son los que hoy lo manejan y la horrible sensación de que hay algunos que apoyan la intervención.
El funcionario provincial comentó la situación de los empleados que cobran sus salarios de los fondos con que cuenta el organismo, tambien remarcó que no se hicieron mejoras desde que asumió la intervención, detalló como fue el manejo de fondos y negó que se haya enviado dinero al gobierno de la provincia.
Roberto, buenas tardes, ¿Cómo está?
¿Cómo te va Armando?
¿Cómo estás vos?

Un saludo grande para toda la audiencia.

Bien, aquí estamos haciendo un repaso ante lo desmemoriado que parece que la provincia se fundió ayer y la verdad esto viene de largo y vos y yo lo sabemos, Roberto, nos conocemos hace mucho tiempo, pero bueno, el tema es cómo hacemos para recuperar el puerto.
Yo hoy pensaba si hay alguna documentación que falta presentar, si se presentó todo lo que la Administración Nacional de Puerto solicitó, Roberto, ¿Falta algo?
¿Qué es lo que todavía hace que
La intervención sea por tiempo indeterminado?
Porque se dijeron 12 meses pero después no se habló más de ese tema tampoco.
No, mirá, en cuanto a la fase administrativa y la FA judicial, se han hecho presentado todos los papeles, de hecho se han respondido en tiempo y forma todas las consultas, inclusive te dio más en el momento de la intervención nosotros estábamos dentro de los plazos administrativos para contestar unos requerimientos que nos habían hecho en caso particular o de una inspección.
Así que hoy lo que estamos armando es con el tema de la resolución 4 de Ampin, donde establece eso, la intervención por 12 meses, prorrogable por 12 meses más.
Bueno, ¿Se puede evitar esa extensión?
Porque la otra pregunta tiene que ver con qué ha hecho la intervención hasta ahora, más allá de no permitir que 120 trabajadores ingresen al puerto.
Digo, ¿Ustedes ven máquinas trabajando?
¿Hay alguien reparando lo que supuestamente estaba roto, alguna señal de algo o no?
Mirá, desde, o sea, desde mi punto de vista no se ha hecho absolutamente nada.
Yo no puedo ingresar juntamente con los trabajadores que somos de la institución propietaria de lo que es el puerto, porque el dominio está más que claro que es de la provincia.
Máquinas trabajando hay, pero hay máquinas privadas, no Las máquinas que posee la Dirección Provincial de Puertos.
No sé quién están brindando los servicios, pero lo que más llama la atención es de que la modalidad de movimientos de barco en cuanto a las recaladas y el funcionamiento del puerto, no ha cambiado absolutamente nada de lo que venía funcionando hasta el día 20 de enero.
Lo único que cambió fue el destino de los fondos.
Ho me están a mí desfinanciando.
Yo hoy considero de que lo que están haciendo desvío de fondo, algo que nos involucraban a nosotros, nos inculpaban, ellos están haciendo desvío de fondo porque yo desconozco dónde están yendo los fondos que está recaudando AMPIN por el uso de nuestro puerto.
De hecho he enviado notas y no he tenido ningún tipo de respuesta.
Bueno, lo único que sabemos por información pública es que hay una cuenta en el Banco Nación que no le consta a nadie, como diría José en algún momento, no me consta, Entonces digo, es dudoso porque además estamos hablando de un monto que es muy alto y que tiene mucho impacto en la economía de la provincia de Tierra del fuego.
Son 22 mil millones de pesos anuales.
Pero totalmente, vos fíjate que nosotros al ser autárquicos, descentralizados, no dependemos del presupuesto de la provincia, sí lo consolidamos, pero generamos nuestros propios recursos.
Y hoy yo Desde el día 20 de enero me estoy desfinanciando y estoy utilizando los recursos que tenía para la sobreinfectura para poder pagar sueldos, que es mi obligación, ¿No es cierto?
De la parte patronal, eso no se discute.
Claro, de gente que no va a trabajar además.
No, no, no, sí la gente está trabajando toda, lo que pasa es que está trabajando en lo que es la dirección provincial, que fue la del área logística.
Ah, bien, bien.
Y lo que nosotros vos mencionabas Armando, vemos las máquinas privadas que están trabajando dentro del puerto, o sea el trabajo que antes desarrollaba la dirección provincial hoy lo están haciendo los privados.
Claro, claro.
Bueno, ahí hay otro.
Me da pie para otra pregunta.

¿Qué transparencia hay en esas contrataciones?

¿Quién las hace?

¿La intervención del puerto, el gobierno nacional?

¿Cómo funciona?

Porque la verdad que están trabajando en su casa con gente que no se conoce y que no sabe quién le pagan.

Mira, yo he dicho muchas veces de que me quitaron la casa, la alquilaron y se quedan con la recaudación, porque la realidad que hoy la intervención es de AMPIN, la cuenta del CBU que vos mencionabas Armando, y la factura las hace AGP, que es una sociedad que está en liquidación.
¿Quién contrata, bajo qué modalidad, cuáles son los requisitos, si son publicados, La verdad que se desconoce todo eso se le ha preguntado y la respuesta ha sido nada y yo tengo una obligación, porque volvemos a lo mismo, ellos pueden tener jurisdicción, que no se discute a nivel nacional, de lo que es la habilitación del puerto?
¿Habilitación, pero cuando hablas del dominio de la propiedad, de lo que están haciendo en propiedad de la provincia, acordate de que yo también debo responder a las normas provinciales debo rendir cuentas con el Tribunal de Cuenta que es mi órgano de controlador directo ahora, y el Tribunal de Cuentas que dice ante estas contrataciones usted puede hablar con los organismos de control?

Porque es raro por donde se lo mire.

Roberto, nosotros hablamos y tenemos un acompañamiento en hecho de todos los requerimientos que le hemos hecho, la verdad que el tribunal nos ha acompañado en el tema de los textos a requerir.

Sí, sí bien lo que me lleva a preguntarle ahora es, más allá de la incertidumbre respecto del tiempo, las contrataciones, usted me percibe que hay como un ambiente de favoritismo para con la intervención, porque hemos escuchado dichos de gente de la Cámara de Comercio, por ejemplo, que ha dicho a mí no me importa quién maneje el puerto sino que funcione, después otros han ido un poco más lejos.

La verdad que a mí me dio una cosa Armando, me sorprende muchísimo, de hecho se los he dicho, la falta de defensa a lo que es el dominio de la provincia, ha habido integrantes que han manifestado que no importa quién esté a cargo con tal de que ellos puedan trabajar.
Estamos hablando de algo que es propiedad de todos los foinos y fueguinas, porque te vuelvo a decir, desde el año 93 el único que invirtió ahí fue la provincia de Tierra del Fuego y la Dirección Provincial de Puertos como ente autárquico descentralizado del gobierno de la provincia.
Las inversiones, las ampliaciones, acordate la ampliación del año 1998, la que terminamos nosotros en el 2023, todos los proyectos que hemos desarrollado y otros que están en carpeta para desarrollar y realmente parecería de que mientras se trabaje estaría todo bien.
Inclusive voy un poco más que se lo he dicho, nosotros tenemos un sistema de giro a muelle, giro a muelle, viste que cuando una empresa que hace el movimiento de cruceros hace el requerimiento para amarrar en el muelle, eso se trabaja con tres años de antelación, o sea lo que está ocurriendo hoy es trabajo desde hace tres años del personal de la Dirección Provincial de Puerto en trabajo con los privados, porque acordate vos que en el área logística trabaja lo público y lo privado muy coordinadamente y de hecho se ha felicitado por muchas empresas cómo se trabaja en el puerto de Ushuaia.
Ahora medio como que desconocer y decir mira no me importa quién esté con tal de que yo pueda trabajar.
La verdad que me parece que es un desconocimiento a la propia propiedad de la provincia y donde vivimos.
Tal cual.
Además hay que aclarar esto.
Esta intervención es absolut, inconstitucional, antifederal y además es incautatoria, porque los fondos, como bien decía usted hace un ratito, se los está llevando Nación.
Ahora hubo un revuelo importante por una publicación que se hizo en un medio anónimo y del cual responsabilizaron a la vicegobernadora Mónica Orquiza.
Yo hablé con ella, le consulté, negó absolutamente que eso hubiese ocurrido o que hubiese hecho alguna declaración para ese medio.
Pero lo que hizo ruido, decía, era esto de los 6.000 millones que reclamaba Lampín que supuestamente estaban faltando.
Creo que ya se explicó un montón de veces esto, ¿No?
Montón de veces.
Yo creo que es parte del relato de la excusa para venir a intervenir.
Hubiera sido eso como hubiese sido cualquier otro tema.
Roberto, y ese pedido puntual que hizo Lampiri, ¿Ustedes lo respondieron en tiempo y forma?
Sí, lo respondimos en tiempo y forma.
Y es más, hasta hicimos una aclaratoria.
¿Por qué?
Porque cada vez que yo respondía la respuesta era que no lo satisfacía.
Por supuesto, si vos le respondés estás orientando una intervención por el uso de fondos públicos en forma inadecuada.
Por más que yo te responda de que los usé bien, a los fondos no le voy a satisfacer la respuesta nunca.
Pero te digo más, yo tengo primero a la OCEF.
Nunca nosotros enviamos un solo peso porque inmediatamente publicada de haber sido sancionada la ley, nosotros pusimos al Poder Ejecutivo en conocimiento que no teníamos excedente.
Nosotros somos un ente que brindamos servicio.
Es muy difícil que un ente que brinde servicio, una empresa que brinde servicio tenga 100 de todas las necesidades satisfechas.
Vos siempre estás en crecimiento para brindar mejores servicios, más infraestructura.
Así que lo que nosotros hacemos es juntar el dinero para poder hacer las obras de infraestructura.
Vos fijate que la ley de obra pública te exige que vos tenés que contar con el respaldo del dinero para cumplir con el proveedor de la obra, si no, no podés licitar.

Exactamente.

Así que ahí le demostramos que no le habíamos transferido nada.
¿Y las colocaciones financieras?
Yo hago colocaciones financieras para que la comunidad comprenda.
El puerto tiene dos cuentas recaudadoras, una en la jurisdicción zona norte y una en la jurisdicción zona sur, y tiene una única cuenta pagadora en que nosotros hacemos efectivo los pagos de puerto, nuestras compras, etc.
No hay cuentas, el dinero de puerto no va a la provincia, queda siempre en la institución.
Nosotros con ese dinero, para que no pierda valor, hacemos colocaciones financieras, hemos comprado letras de tesorería, hemos hecho plazo fijo y le dimos un crédito al Ministerio de Obras Públicas a través del Ministerio de Economía, para una causa que el mantenimiento y digamos, ampliar la infraestructura de los hospitales de Río Grande y Ushuaia, algo que lo usan todos los fueguinos, con eso nosotros nos lo devuelven todos los 20 de cada mes el Banco Tierra del Fuego, la cuota que corresponde al mes más los intereses generados.

Es como colocar un plazo fijo.

Claro, no es que se pusieron a hacer operaciones de bolsa.

Pero no sólo eso, Armando, fíjate que inclusive la tasa de interés es la tasa Butler que establece el Banco Central de República Argentina, que está publicada día a día por el Banco Central, o sea, no es que yo se lo di a un precio BID que le dije por ser el gobierno de la provincia, le doy al 0,1.

Hay una tasa de interés que te vuelvo a decir, es del Banco Central.

Claro, para ser más claro, no es una bicicleta financiera cuando se puede cobrar

intereses, me quedo con eso, pero, o sea, por eso te digo de que cuando me dicen que hay malversación o transferencia de fondo, y vos le explicas esto y siguen insistiendo con que hay transferencia de fondo, está bien, decí lo que vos quieras, pero la realidad es que no.
Ahora te vuelvo a decir, hay otro camino antes de la intervención.
Primero es un llamado de atención, me pueden multar, me pueden poner un plazo determinado para que haga tal y tal cosa, pero no directamente, primero intervenir, o sea, la verdad que es una barbaridad, porque es un atropello al federalismo.

Volvemos a lo mismo, Desde el año 93 el puerto de la provincia me parece que no se toma dimensión de lo que significa una intervención en estas condiciones.

Además, por eso creo que hay gente que habla como hay gente que aplaudió la reforma laboral hasta que leyó el artículo 14 bis de la Constitución.

Acá deberían leer los detalles de la intervención, porque mucha gente que está hablando de cualquier cosa.

El otro día yo escuché a alguien que no sabía ni cuánto era lo que recaudaba el puerto, digo, si sos un ciudadano Tierra del Fuego, sabes que este es un problema muy grave para los fueguinos, y no sabes cuál es lo que se recauda.
Y yo recomendaría no salir a hablar.
La verdad que.
Pero es que coincido con vos, porque realmente ahora son todos portuarios, todos ingenieros, o sea, vos fíjate que inclusive, te acordás que parte del relato de la intervención era las condiciones de seguridad que tenía el puerto, cuando nosotros demostramos que una semana antes la Prefectura nos había levantado todas las observaciones que teníamos de seguridad, ya nadie habló más de seguridad, ahora estamos hablando de infraestructura y mañana no sé de qué vamos a seguir hablando.
Ahora te digo ¿Qué cambió?
Nada, los fondos van para otro lugar, que desconocemos cómo los maneja, qué pagan, con qué reglamentación, a quienes le asignan las obras o no, porque no han asignado a nada, cómo pagan las máquinas, cómo pagan los sueldos.

Claro, claro.

Con qué recaudación, con qué fondo, de qué caja sale eso.

Claro, exactamente.

¿Me entendés?
Entonces, pero no seguimos con el relato de que esto se venía abajo, se caía todo.
Pero te digo, cuando después vemos a nivel internacional, donde destacan el rol del puerto de Ushuaia, por su condición estratégica en el Atlántico Sur para la República Argentina, con el puerto de mayor movimiento de crucero, con un puerto de carga de pesca logística antártica, a 300 kilómetros del paso Drake, hoy en esta situación mundial.
Pero todos siguen diciendo no, pero igual hubo un desvío de fondo.

Claro, por eso digo que no se tiene dimensión, y además esto de hacer hablar en la famosa estrategia del cabotaje, hablamos entre los tres puntos estratégicos de la provincia, tres puntos cardinales, y nos olvidamos que formamos parte del planeta y que además somos geopolíticamente estratégicos en este momento, como decía Roberto recién, y no se tiene idea de nada de eso, no se habla como si fuésemos un pueblito en el medio del desierto Arizona, y no como lo que somos, una provincia bioceánica, con todo lo que eso significa, con la ganancia que significa para las grandes potencias, la pesca, el petróleo, los minerales bajo el mar, bueno, todo lo que eso implica, y que tiene directa relación con ese bendito puerto de Ushuaia, hoy en manos de la Nación, porque ahora apareció esto otro también Roberto, que es al puerto lo entregó Milley para tener conciencia de también quiénes nos están gobernando a nivel nacional porque pareciera que.

Pero por supuesto, y de hecho te digo más, eso es lo que no estamos viendo, o sea, y coincido totalmente con lo que vos estás comentando Armando, o sea, no estamos viendo de que esto es mucho más importante de lo que nosotros nos queremos.

Estamos acostumbrados a ver la postal del puerto con los cruceros, pero no dimensionamos el movimiento económico, lo que genera para la comunidad.

Vos fijate que ahora se ha demostrado de que no es que afecta a Ushuaia económicamente, sino es a la provincia y a la región, porque los turistas vienen, desembarcan, continúan por todo el resto del país y ahí hay un derrame de dinero impresionante.
El movimiento de la carga, bueno, a nivel mundial se sabe que la puerta de entrada a la Antártida, tal cual, codiciado por muchos, ¿No?
Exactamente.
Me parece que hay que tomar conciencia con esto, insisto, espero que no sean muchos los que estén del lado de la intervención porque sería lamentable.
La verdad que sí, que sería muy lamentable.
Coincido totalmente con vos Roberto, muchísimas gracias por atendernos, muy amable.
No, al contrario, un abrazo grande.
Gracias.
Era Roberto Murcia, presidente de la Dirección Provincial de Puertos, intervenido.
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