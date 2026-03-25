Roberto Murcia: «Una semana antes de la intervención, Prefectura levantó todas las observaciones que teníamos en seguridad»

El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, dialogó abiertamente con Resumen Económico, explicó la situación actual del puerto, donde van los fondos, quienes son los que hoy lo manejan y la horrible sensación de que hay algunos que apoyan la intervención.

El funcionario provincial comentó la situación de los empleados que cobran sus salarios de los fondos con que cuenta el organismo, tambien remarcó que no se hicieron mejoras desde que asumió la intervención, detalló como fue el manejo de fondos y negó que se haya enviado dinero al gobierno de la provincia.