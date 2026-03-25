Roberto Murcia: «Una semana antes de la intervención, Prefectura levantó todas las observaciones que teníamos en seguridad»

Un saludo grande para toda la audiencia.
¿Qué transparencia hay en esas contrataciones?
¿La intervención del puerto, el gobierno nacional?
Porque la verdad que están trabajando en su casa con gente que no se conoce y que no sabe quién le pagan.
Porque es raro por donde se lo mire.
Sí, sí bien lo que me lleva a preguntarle ahora es, más allá de la incertidumbre respecto del tiempo, las contrataciones, usted me percibe que hay como un ambiente de favoritismo para con la intervención, porque hemos escuchado dichos de gente de la Cámara de Comercio, por ejemplo, que ha dicho a mí no me importa quién maneje el puerto sino que funcione, después otros han ido un poco más lejos.
Exactamente.
Es como colocar un plazo fijo.
Pero no sólo eso, Armando, fíjate que inclusive la tasa de interés es la tasa Butler que establece el Banco Central de República Argentina, que está publicada día a día por el Banco Central, o sea, no es que yo se lo di a un precio BID que le dije por ser el gobierno de la provincia, le doy al 0,1.
Claro, para ser más claro, no es una bicicleta financiera cuando se puede cobrar
Volvemos a lo mismo, Desde el año 93 el puerto de la provincia me parece que no se toma dimensión de lo que significa una intervención en estas condiciones.
Además, por eso creo que hay gente que habla como hay gente que aplaudió la reforma laboral hasta que leyó el artículo 14 bis de la Constitución.
Acá deberían leer los detalles de la intervención, porque mucha gente que está hablando de cualquier cosa.
Claro, claro.
Claro, exactamente.
Claro, por eso digo que no se tiene dimensión, y además esto de hacer hablar en la famosa estrategia del cabotaje, hablamos entre los tres puntos estratégicos de la provincia, tres puntos cardinales, y nos olvidamos que formamos parte del planeta y que además somos geopolíticamente estratégicos en este momento, como decía Roberto recién, y no se tiene idea de nada de eso, no se habla como si fuésemos un pueblito en el medio del desierto Arizona, y no como lo que somos, una provincia bioceánica, con todo lo que eso significa, con la ganancia que significa para las grandes potencias, la pesca, el petróleo, los minerales bajo el mar, bueno, todo lo que eso implica, y que tiene directa relación con ese bendito puerto de Ushuaia, hoy en manos de la Nación, porque ahora apareció esto otro también Roberto, que es al puerto lo entregó Milley para tener conciencia de también quiénes nos están gobernando a nivel nacional porque pareciera que.
Estamos acostumbrados a ver la postal del puerto con los cruceros, pero no dimensionamos el movimiento económico, lo que genera para la comunidad.