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Resumen Ejecutivo: Informe sobre Coparticipación Municipal, gobierno adeuda $11.038 millones de pesos.

Por Armando Cabral

Ushuaia 30/03/2026.- La Municipalidad de Ushuaia depende casi totalmente de la coparticipación (87,5% de sus recursos), y las modificaciones en las reglas de distribución realizadas por la provincia han generado una pérdida estructural y sostenida de fondos para los municipios. Entre 2020 y 2025, el porcentaje de recaudación provincial destinado a las ciudades cayó del 19% al 14%, mientras las deducciones provinciales crecieron del 6,86% al 19,31%. Esto significó que Ushuaia dejó de percibir $17.745 millones en 2025, equivalentes a 221 cuadras asfaltadas, y que en enero-febrero de 2026 perdió poder adquisitivo por $5.755 millones.

Caída de recursos y actividad económica

  • La actividad económica se redujo por caída del consumo, cierre de fábricas y salida de YPF.
  • Las regalías petroleras bajaron de 4.000 a 2.700 millones mensuales.

Dependencia de la coparticipación

  • El 87,5% de los recursos municipales provienen de la coparticipación.
  • Solo el 12,5% corresponde a recaudación propia.
  • Cualquier modificación en la coparticipación afecta gravemente las finanzas municipales.

Pérdida de poder adquisitivo

  • Entre enero y febrero de 2026, Ushuaia perdió $5.755 millones en poder de compra.
  • Esto implica menos capacidad para pagar sueldos, realizar obras y adquirir insumos.

Deuda provincial por coparticipación

  • La deuda pasó de 10 días en enero 2025 a 34 días en febrero 2026.
  • El monto acumulado supera los $11.038 millones, equivalente a 4 masas salariales o 137 cuadras asfaltadas.

Reducción del porcentaje coparticipado

  • En 2016 los municipios recibían el 20,7% de la recaudación provincial.
  • En 2025, solo el 14%.
  • La provincia aumentó las deducciones de coparticipación del 6,86% al 19,31%.

Pérdida por cambio de reglas

  • Si se hubieran mantenido las reglas de 2015, Ushuaia habría recibido $17.745 millones más en 2025.
  • Equivalente a 221 cuadras asfaltadas.

Comparativo de distribución

  • En 2025, los municipios recibieron 14% de la recaudación.
  • Bajo reglas de 2016 habrían recibido 21,8%.
  • Bajo reglas de 2015, 24,5%.

Deuda por aportes y contribuciones

  • La provincia adeuda $77.156 millones a cajas de jubilaciones y obras sociales.
  • Río Grande tiene una deuda de $9.623 millones, con condiciones de pago favorables que implican una condonación indirecta de intereses por $3.216 millones.

Política salarial municipal

  • Ushuaia otorgó aumentos salariales que cubren la inflación patagónica hasta febrero 2026.
  • No se registran deudas con obra social ni caja de jubilaciones.
Fuente: Secretaria de Economía y Finanzas Municipalidad de Ushuaia, www.lalicuadoratdf.com.ar
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