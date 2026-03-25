POLÉMICA EN REDES: EL PÁRROCO PABLO SAVSAVOIA CUESTIONA A LOS CRISTIANOS “PROVIDA”

El párroco Pablo Savsavoia generó un intenso debate en redes sociales tras publicar un video en el que reflexiona sobre el movimiento cristiano provida.

En el clip, Savsavoia cuestiona cómo algunas personas se oponen al aborto, pero no defienden la vida en otros contextos, como, por ejemplo, frente a la pena de muerte. “Si uno realmente defiende la vida y es provida, significa protegerla en todos sus aspectos”, afirmó el sacerdote, generando miles de comentarios y reacciones en la plataforma.

El video rápidamente se volvió viral, con usuarios divididos entre quienes apoyan su postura integral sobre la defensa de la vida y quienes lo criticaron por cuestionar las posiciones de ciertos grupos religiosos.

La publicación reavivó el debate sobre la coherencia entre las creencias religiosas y las políticas públicas relacionadas con la vida y la protección de los derechos humanos.