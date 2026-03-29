Paro universitario: docentes activan otra semana de protestas

Argentina 29/03/2026.- Gremios de todo el país confirmaron un cese de actividades entre el 30 de marzo y el 1 de abril. Reclaman recomposición salarial y la aplicación de la ley de financiamiento.

Los sindicatos universitarios avanzan con nuevas medidas de fuerza. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció una semana completa de paro y otra entre el 27 de abril y el 1° de mayo, además de evaluar una movilización para el 23 de abril.

El eje del conflicto es la recomposición salarial. Sin negociación formal, el Gobierno fijó subas del 2,5% en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo. En total, representan alrededor de un 6% acumulado, un número que los sindicatos consideran insuficiente frente a la inflación.

El conflicto también gira en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en 2025 y respaldada por un fallo judicial favorable.

Según los gremios, la norma establece una recomposición salarial que permitiría recuperar lo perdido desde 2023, con una actualización cercana al 55%. Sin embargo, denuncian que el Gobierno no la está aplicando.

“En completa ilegalidad, el Gobierno desconoce una ley votada por el Congreso y respaldada por un fallo judicial favorable a su aplicación”, sostuvo Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA). En la misma línea, desde el gremio llamaron a acompañar la medida con clases públicas para visibilizar el conflicto.

Salarios por debajo de la línea de pobreza

El deterioro salarial ya impacta de lleno en la situación de los docentes. Según el último informe de AGD-UBA, un ayudante de primera con dedicación simple percibe $228.095 netos. Incluso con la mayor carga horaria posible, los ingresos se mantienen por debajo de la línea de pobreza, que el INDEC ubicó en $1.397.672. En ese contexto, los gremios ratificaron la continuidad del plan de lucha y endurecieron el tono frente al Gobierno.

“Aplicación ya de la ley de financiamiento universitario y recomposición del 49% del salario. No volvemos a las aulas en defensa de nuestro salario y de la universidad pública”, señalaron en redes sociales.

La Ley de Financiamiento universitario en debate

La Ley de Financiamiento Universitario, promulgada en 2025 y respaldada por un fallo judicial favorable, obliga al Ejecutivo a recomponer las pérdidas salariales desde diciembre de 2023. Sin embargo, el nuevo proyecto oficial solo contempla una actualización de salarios correspondiente a 2025, excluyendo los ajustes pendientes de 2024.

Además, el esquema oficial propone recomposición en tres tramos (marzo, julio y septiembre) sobre los salarios de 2025 y negociaciones paritarias trimestrales, pero sin vincularlas a la inflación. Los gastos de funcionamiento, incluyendo hospitales universitarios y ciencia y técnica, tampoco se actualizarían en 2024 ni 2025, salvo que la inflación supere el 14,5% reconocida por el presupuesto oficial.

“Por eso vamos al paro nacional en facultades y colegios dependientes de las universidades nacionales”, remarcó Carboni.

Fuente: GLP