PAQUETE DE LEYES: “ES UNA TRANSFORMACIÓN INELUDIBLE PARA TIERRA DEL FUEGO”

Tierra del Fuego 27/03/2026.- La presidenta de la Agencia de Innovación de Tierra del Fuego AIAS, Analía Cubino, valoró el paquete de proyectos legislativos presentado por el gobernador Gustavo Melella y aseguró que representa “la necesidad ineludible de la transformación del Estado y de la matriz productiva provincial frente a los cambios tecnológicos, culturales y económicos actuales”.

Cubino remarcó que las iniciativas retoman el planteo realizado por el mandatario el pasado 1 de marzo y buscan dar respuesta a un contexto dinámico: “La política tiene un dilema, que es transformarse o transformarse”, afirmó, y agregó que “todo está cambiando en la forma de hacer el mundo, en la forma cultural, en el impacto de la tecnología y en la evolución de la vida como la conocíamos”.

“Hay cosas que el Estado tiene que promover pero que están diseñadas para otro tiempo, sin las tecnologías ni las posibilidades de conocimiento que hoy existen”, señaló, y consideró “neurálgico que el Estado proponga nuevas herramientas”.

La funcionaria también dijo que “todos estos cambios están vinculados a la ciudadanía, a poder pensar la vida más fácil para la gente”. Al mismo tiempo, destacó que “tenemos que pensar en la ampliación de la matriz productiva y en generar nuevos puestos de trabajo, incluso en un contexto nacional complejo”.

Cubino detalló que entre las iniciativas se incluyen medidas para fortalecer sectores estratégicos como el turismo, al que definió como “un pilar muy importante para la provincia”, incorporando nuevas herramientas y regulaciones para actividades emergentes. “Hay cosas que no están del todo reguladas porque son nuevas, y estas propuestas permiten que eso pueda suceder y crecer”, explicó.

También hizo referencia a proyectos orientados a incentivar la contratación de trabajadores y el desarrollo de PyMEs: “Son propuestas que incentivan a que se pueda incorporar más empleo, que las pequeñas y medianas empresas crezcan, que se amplíen las posibilidades”, indicó, y agregó que se busca “reconocer otros sectores, otros destinos y nuevos formatos de producción y servicios”.

“Hablar de Tierra del Fuego es hablar de 30 o 40 años para adelante, con nuevas figuras y nuevas formas de hacer, en un lugar que ya es estratégico y puede serlo aún más”, expresó.

Finalmente, Cubino consideró que el paquete legislativo “requerirá un tratamiento ágil pero profundo. Es un desafío para todos los que componemos la política y las instituciones acompañar a la ciudadanía con nuevas herramientas”.

“Lo importante es que el debate sea enriquecedor, no mezquino, y que piense en el posicionamiento real de la provincia en los próximos años”, concluyó.