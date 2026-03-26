PAQUETE DE LEYES: “ES UN PUNTO DE INFLEXIÓN, LA PROVINCIA DEBE TRANSFORMARSE Y AVANZAR”

Rio Grande 26/02/2026.- Lo dijo el Gobernador Gustavo Melella sobre el paquete de leyes presentado por el Ejecutivo ante la Legislatura, asegurando que se atraviesa “una caída fuerte de la recaudación nacional y propia”, consecuencia además de que “se ha destruido gran parte de la actividad industrial y eso impacta directamente en los ingresos”.

El Gobernador Gustavo Melella ratificó la importancia del paquete de leyes presentado este miércoles ante la Legislatura, asegurando que “la Provincia está en un momento complejo, pero estas leyes vienen a dar un nuevo impulso”.

“Es un paquete de leyes variado que tiene que ver con todo, desde la transformación del Estado hasta la cuestión productiva, para impulsar la generación de más empleo y buscar más recursos para la Provincia y los municipios”, señaló.

En ese sentido, el mandatario resaltó que “la Provincia está en un momento muy difícil y complejo como tantas provincias del país, y lo vemos en los informes económicos permanentes por la caída de la recaudación nacional, que se ha desplomado, así como la caída de la recaudación propia, porque se ha destruido gran parte de la actividad y se sigue destruyendo la actividad productiva industrial en nuestra Provincia producto de las políticas nacionales”.

Para el Gobernador se trata de un “un punto de inflexión”, entendiendo que Tierra del Fuego debe “transformarse y avanzar”, por lo que “creemos que estas leyes vienen a dar un nuevo impulso a nuestra Provincia, aunque los vientos son contrarios y la situación nacional es adversa”.

En el contexto actual y con el déficit que actualmente registra la Provincia, el Gobernador sostuvo que se “hay sectores que tienen beneficios fiscales importantes y que los han tenido durante mucho tiempo y es el momento que empiecen a aportar, pero también hay que encarar una reestructuración interna del Gobierno y una reestructuración interna de la inversión, pero hoy la realidad es que la caída de la recaudación nacional, que se desplomó”.

“Hoy no contamos con la industria electrónica que aporte, hemos perdido muchísimo empleo en la industria textil y la industria de hidrocarburos la vamos a empezar a recuperar con Terra Ignis, pero YPF viene abandonando la producción hace años; así como el turismo no es el turismo de siempre y la actividad comercial viene para atrás realmente; entonces hay que dar un nuevo impulso y recuperar la economía provincial”, afirmó.