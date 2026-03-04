Pablo Blanco: «Tierra del Fuego ha recibido en los ultimos años, cero peso en concepto de ATN»

El cenador nacional mandato cumplido, en dialogo con Resumen Económico, se refirió a los pedidos de adelanto de coparticipación que ya ha realizado en 3 oportunidades el gobierno provincial y que deben ser devueltos en el mismo mes en que se solicita y que según remarco, «hoy sorprende que lo haga Tierra del Fuego, pero… Leer más »

El cenador nacional mandato cumplido, en dialogo con Resumen Económico, se refirió a los pedidos de adelanto de coparticipación que ya ha realizado en 3 oportunidades el gobierno provincial y que deben ser devueltos en el mismo mes en que se solicita y que según remarco, «hoy sorprende que lo haga Tierra del Fuego, pero lo vienen haciendo muchas provincias durante mucho tiempo y esto es producto de la merma de la coparticipación que, reciben las provincias».

«Tambien, agregó, que es producto de muchos recursos que venian por fuera de la coparticipación con afectación especifica y que el gobierno nacional utiliza para su superavir fiscal y no se lo manda a las provincias. Esta no es plata que la nación le da y la provincia no lo devuelve, por ejemplo, los 20 mil millones que le está dando mensualmente, se lo estan descontando dentro del mismo mes, por ende tiene que volver a pedir 20 mil milllones porque ya se lo sgastó. no es plata que mada nacion y que no hay que devolver, no es un ATN».

Blanco destacó que » Estos ATN los estan recibiendo las provincias mas amigables con el gobiernonacional. Tierra del fuego ha recibido en el transcurso de los ultimos años, si no me equivoco, cero pesos en concepto de ATN».

El ex cenador, señala ademas que, «la caida de la coparticipación producto de la caida de la actividad economica, pero tambien de fondos que les corresponden a la sprovincias y que el gobierno nacional no envia, por motivos que ellos solos han determinado que, producen un amerma en los ingresos de las provincias y de ahi a los municipios. Ellos dicen, agregó, nosotros hemos hecho los deberes ahora coprrespónde que lo hagan las provincias y los municipios. El gobierno nacional hizo los debewres a costa de los fondos de las provincias, ahora le exigen a las provincias que recorten, cuando las provincias ya nan ecortado porque no rciben los recursos que les correspondian».

«Esto cuenta con el apoyo de la gente que detesta lo que habia antes y el gobierno avanza y avanza y los gobernadores no se ponen, dese mi punto de vista, en el lugar que se tendrian que poner y defender lo que es de las provincias, independientemente de que puedan coincidir o no con algunaspoliticas del gobierno nacional».

«El manejo que hay del gobierno nacional, hacia las provincias, continuó, nada tiene que ver con los gobiernos anteriores con los que en muchas cosas no he conincidido pero este grado de rebenque y billetera, lo han aprendido muy bien de los gobiernos anteriores y lo aplican a rajatabla. Son beneficiosos con los amigables y a los que no son amigos nada, como decia el general en su momento, a los amigos todos, a los enemigos ni justicia».

Por ultimo y consultado sobre plazos que las provincias puedan soportar esta politica de toma y daca del gobierno naciona, Blanco, sostuvo que, «la apertura de la simportaciones a perjudicado directamente a Tierra del Fuego, las empresas producen menos, eso implica menor recaudacion, no solo del nivel nacional, recursos provinciales, nos olvidemos de la tasa de verificacion de procesos productivos a lo que las empresas exportan hacia el continente, al no haber exportación esa tasa cae, son menos recursos que recibe la provincia. La menor actividad comercial significa menos recaudación a las provincias y menos recursos a los municipios».

«Ahora quieren que las provincias saquen ingreso sbrutos, y es otro recorte, entonces la provincias piden que les manden los fondos que les corresponden».

La nota completa en el audio a continuación

Fuente: Resumen Economico, Radio Provincia