NUEVO IMPULSO FUEGUINO: EL GOBERNADOR MELELLA PRESENTÓ UN PAQUETE DE LEYES PARA LAS TRANSFORMACIONES QUE LA PROVINCIA NECESITA

Rio Grande 26/03/2026.- En el macro del nuevo impulso fueguino, el Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, presentó este miércoles en la Legislatura Provincial un paquete de leyes para las transformaciones que la provincia necesita.

Al respecto, el mandatario explicó que “tal como lo dije el 1 de marzo estamos convencidos de que Tierra del Fuego no tiene otra opción que seguir transformándose. Han cambiado los tiempos, cambió el mundo, cambió el país, cambió la cultura, la sociedad, vivimos en estos permanentes cambios, y nosotros tenemos que seguir también ese camino de ir adaptándonos a la nueva realidad”.

“Estas leyes tienen que ver con la salud, la educación, con nuestra obra social, pero también tienen que ver con la infraestructura sanitaria y educativa, con la protección de la niñez, tienen que ver con la agilización de trámites para que el Estado no sea tan burocrático. Tienen que ver con que realmente los fueguinos y fueguinas no sientan el peso del Estado, todo lo contrario, que vean, que sientan que el Estado los acompaña”, agregó.

Asimismo Melella sostuvo que “Son leyes que tienen que ver con el nuevo impulso fueguino que necesitamos para seguir transformando nuestra provincia y, aunque tengamos vientos en contra, poder seguir avanzando y creciendo”.

El paquete de Leyes está organizado en tres ejes. El primero está orientado a generar trabajo y desarrollo. En este grupo se encuentra la modificación de la Ley Provincial de Actividades y Servicios de Turismo Aventura, la modificación de la Ley Provincial n°65. Marco Estructural de la Política Turística de Tierra del Fuego, la Creación del Régimen de Promoción de Nuevos Emprendimientos Generadores de Empleo, la Ley Marco de Pesca y Recolección Hidrobiológica, el Régimen de Prioridad en la Contratación de Conductores para las Empresas de Transporte de Pasajeros que operan en la provincia y la creación de la Sociedad de Inversión, Desarrollo y Gestión Portuaria S.A.

El segundo eje tiene que ver con eliminar burocracia y facilitar la vida a los vecinos y vecinas. Integra leyes como Simplificación de Trámites y Ciudadanía Digital, Nuevas Herramientas para el Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat y la creación del Régimen Provincial de Atención Integral para Pacientes en Contexto de Derivación.

El tercer eje, relacionado con un Estado más eficiente, contiene la Ley de Infraestructura Crítica en Educación y Salud, la Ley de Régimen de Contrataciones, la Ley de Ciberseguridad, la Ley de Descentralización y Proyección Territorial de la Conmemoración del 2 de Abril, Ley de Museos, la Ley de Financiamiento Integral en Educación y Salud, Modificatoria de la Ley Tributaria y del Código Fiscal Unificado, la Ley de Herramientas Financieras para el Estado, la creación del Registro Provincial de Historia Laboral del Régimen Previsional, Ley Orgánica y Procedimental de la Autoridad Laboral, Ley sobre Derogación del Artículo 12 de la Ley Provincial 1596, OSEF.