Nicolas Peloli: «La decisión nacional y provincial es de ahogar a los municipios, claramente»

Ushuaia 30/03/2026.- En dialogo con Resumen Económico, por Radio Provincia, el concejal del PJ de Ushuaia, sostuvo que «Más allá de los recortes nacionales que son importantes, más allá de los programas nacionales y de las obras que no han caído, también tenemos recortes de la misma provincia que está trabajando el dinero que debiera ir a las municipalidades para poder suplir sus necesidades y después abarcar». Peloli, remarco que el gobierno nacional y provincial tiene la clara intención de ahogar a los municipios.

Bueno, Nicolás, nosotros mencionábamos hoy que una proyección indica que en seis meses de continuar esta política de recorte que está llevando a cabo el gobierno nacional a la provincia y la provincia lo traslada a los municipios, en seis meses, decía, tendríamos un efecto dominó de consecuencias que realmente todavía no se pueden dimensionar.

Entiendo que el intendente voto, hizo una reunión con los gremios para informar de esta situación, de cuán difícil se está volviendo todo.

Una reunión, un encuentro donde yo puedo plantear, como ha hecho el intendente siempre de cara a la ciudad, a los vecinos, poder comentarles esta es la situación, esto es lo que nosotros administramos, esto es lo que nosotros trabajamos, esto es lo que ha caído de coparticipación, estos son los fondos que no nos han llegado nunca de la provincia, que tienen que llegar.

Más allá de los recortes nacionales que son importantes, más allá de los programas nacionales y de las obras que no han caído, también tenemos recortes de la misma provincia que está trabajando el dinero que debiera ir a las municipalidades para poder suplir sus necesidades y después abarcar.

Por eso tenemos tanta deuda en millones y millones.

Estamos hablando de planes de obra completos, de meses, de garantizar los sueldos, o sea, no estamos hablando de una demora ínfima o que no afecta.

También teniendo en cuenta que somos el único municipio y el único ejecutivo de la provincia que pudo cubrir y que tiene tiempo y forma la caja de jubilaciones, la obra social, que no se ha planteado en esos términos de financiarse con la obra social y con la salud de los trabajadores y trabajadoras municipales.

Por eso cuando hablamos de gestión y de gestión ordenada en el medio de esta crisis o de esta situación, nosotros hemos podido solventar y cumplir todas las obligaciones que tiene el esta incluso siendo uno de los pocos ejecutivos del país que tiene obra pública y muchísima.

Hoy lo ves en la calle, hoy lo ves en todos lados.

Ya se ha anunciado el acuerdo con el FAM y se viene una gran obra de cuatro manos en la Perito Moreno para poder finalizar esas cuatro manos desde el ingreso a la ciudad hasta llegar hasta el Pipo.

La verdad es una obra importantísima para la ciudad.

Seguimos trabajando con la aún a pesar de estos recortes y este ahogo financiero que quiere llevar adelante.

Podemos trabajar con obra pública en la calle, con servicios de la municipalidad presentes, con salud presente, con asistencia social presente, con todo lo que nos está costando, pero hay una definición del intendente de sostener los servicios y incluso de buscar alternativas para cuando no se puede llevar adelante, contratar algunas empresas, poder hacerlo, reorganizarnos y trabajar para adentro con los mismos empleados municipales, lo hemos visto con el gabinete municipal mucho antes de esto se ha definido el achique, hoy en el Consejo Liberante aprobamos cambios de estructura en el Instituto Municipal de Deporte y les notificamos también los diferentes cambios que se han hecho ahorrando en planta política para poder brindar más servicios.

Esto es así, es la mirada que tiene el intendente en tiempo de crisis, poder tener mayor imaginación, poder buscar reinventarse y seguir trabajando.

Lo que necesitamos es brindar servicios, si te ahogan financieramente lo que vos no podés hacer justamente es brindar estos servicios que te pide la gente.

Eso que acabas de decir ni lo dijiste en dos oportunidades.

Ahogo financiero ustedes creen que esto es una jugada política porque el intendente Pérez lo entiende como un ajuste fiscal, pero yo entiendo que ustedes lo están viendo de otra manera, están viendo como una cuestión más política que fiscal lo del ahogo, porque tengo entendido que la deuda con la Municipalidad de Ushuaia de más de 11 mil millones, si no me.

quivoco 11 mil millones, estamos hablando de dos planes de obra completos, mínimos y de poder revolucionar una ciudad, ojalá de Ushuaia el día de mañana se tiene que ir a la gestión y tiene todas las cuentas ordenadas y con la deuda que tiene dejaría la municipalidad en cero si se cumpliera eso, o sea para que se idea del trabajo de ordenamiento que se ha dado en este ejecutivo.

spero que no sea político, espero que sea una cuestión de mala administración y que se va a reacomodar.

Lo que sí considero es que nosotros vamos a defender cada peso que son de los ushuaienses, porque no es ni de Walter Voto, ni de Gabriela Munizicardi, ni de Nicolás Pelo, ni de ninguno de los concejales, es de cada uno de los vecinos y vecinas y es dinero que tiene que ingresar a sacas que ya ingresa a la provincia.

Esto implica que vamos a una judicialización de esta situación si no se soluciona.

Y eso es una definición que tendrá que tomar el ejecutivo también.

habría que ver si alguna buena vez.

¿Cuántas veces Armando, vos tenés tantos años que hasta me da vergüenza planteártelo, pero cuántas veces hemos discutido que se dé la coparticipación sea por goteo, para evitar este tipo de discusiones?

Yo soy de la ciudad de Ushuaia, me han tocado como periodista y me ha tocado como subsecretario mío salir a defender en su momento la postura de la ciudad para que no toque ningún fondo.

a hace mucho que se acabó esa discusión que decían provincia pobre, municipios ricos, porque se demostró que no es así y que lo que hay es municipios bien administrados y trabajados.

Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es defender cada uno de estos recursos que repito, se brindan en servicios a los vecinos y vecinas.

Por último, Nico, teniendo en cuenta que aparentemente el gobierno nacional no va a dar marcha atrás con esto, ayer leíamos las transferencias a 11 provincias, 47 mil millones que son monedas, no es nada eso, pero bueno, le transfirieron y Tierra al Fuego no recibió un solo peso.

Ante la posibilidad de que esto no cambie y muy por el contrario redoblen la apuesta, ¿Tienen un plan de contingencia más allá del saneamiento de cuenta, de todo esto que vos me contabas recién, hay un plan de contingencia para decir bueno si no va a llegar esta ITA la podemos sacar por otro lado?

Y digo, acá no hay muchas más opciones, o lo sacas por la coparticipación nacional o lo sacas por las tasas y los servicios que brinda la municipalidad.

Uno entiende que el ahogo en el vecino y la vecina no es lo indicado.

De hecho, yo te cuento que, si vos te pones a ver, y eso se discutió mucho en presupuesto, lo que se recauda en todo un año de la tasa vial no llega a ser más de dos cuadras de cero en la.

Si hablamos de lo que se recauda para la REC, recolección de residuos, no llega a pagar el contrato que como toda municipalidad, contrato más importante y más oneroso que tiene una municipalidad es la recolección de residuos, pasa en todo lunes, Río Grande, en Ushuaia y en todo el país, con lo recaudado no llegas a pagar creo que ni el 30% de eso.

Entonces lo que sí hacemos es seguir trabajando.

Nosotros tenemos una modalidad, achicamos la planta política, buscamos determinar cuáles son las prioridades de la gestión y avanzar, pero en algún momento esto se acaba.

Si la decisión nacional y provincial es de ahogar a los municipios, claramente.

Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia