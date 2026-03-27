Nada se salva: la venta de combustibles cayó 1,67% interanual.

Argentina 27/03/2026.- Febrero le dio la espalda al sector de los combustibles, ya que “la venta de combustibles al público interanual cayó en febrero de 2026”, según indica un informe de venta al público de combustibles que realiza Surtidores.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la comercialización de combustibles al público registró en febrero una caída interanual del 1,67% respecto al mismo mes de 2025. No obstante, en la comparación intermensual se verificó una suba del 1,06%.

¿Cuáles son las provincias que lograron crecer?

Según el informe, solo tres no solo se mantuvieron, sino que crecieron en sus ventas. El dato arroja que Río Negro, San Juan y Santa Fe lograron crecer en términos interanuales, mientras que el resto de las provincias exhibió caídas de distinta magnitud.

¿Qué dice el informe de Surtidores sobre las ventas de combustibles en febrero?

“La venta de combustibles al público interanual cayó en febrero de 2026. Se comercializaron 1.299.600 m³, frente a 1.321.608 m³ del mismo mes de 2025, lo que significó un descenso del 1,67 por ciento interanual. En relación con el mes anterior, la demanda registró una suba del 1,06 por ciento”.

Además, suma que “el consumo de combustibles Premium continúa la tendencia de crecimiento de 2025: la nafta Premium creció 5,55 por ciento interanual y el gasoil Grado 3, 6,59 por ciento. La demanda de nafta súper bajó 2,12 por ciento, mientras que el diésel Grado 2 lo hizo en 10,41 por ciento, tendencia que se repite un mes más, pero con descensos más pronunciados.

Ranking de provincias que más vendieron combustible

En febrero de 2025, el total de combustible vendido entre todas las provincias fue de 1.321.608 contra 1.299.600 en el mismo período de 2026, generando una variación del -1,67%.

Buenos Aires lidera la lista con 461.429 m3. Le sigue Córdoba con 135.698 m3; en tercer lugar se ubicó Santa Fe con 91.197 m3 y cerró la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 76.650 m3 entre los primeros puestos de venta.

Y en cuanto a las estaciones de servicios, el ranking interanual quedó de la siguiente manera:

YPF

728.176 m3.

Shell

289.224 m3.

Axion Energy__IP__

155.652 m3.

Puma Energy

68.548 m3.

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