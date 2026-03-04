MUNICIPIO Y GREMIOS ACORDARON UNA NUEVA RECOMPOSICIÓN SALARIAL PARA LOS TRABAJADORES

Rio Grande 04/03/2026.- En un nuevo encuentro paritario con los gremios ATE, ATSA, UPCN y ASOEM, el Ejecutivo Municipal anunció un incremento del 4,5% al salario básico, remunerativo y bonificable a partir del 1° de marzo, que impactará también en los haberes jubilatorios e ítems. El nuevo piso salarial es de 1.100.000 pesos.

Además, las asignaciones familiares se incrementan en un 100% y la ayuda escolar pasa a ser de 260.000 pesos por estudiante, duplicando el valor abonado el año anterior. Pese al contexto nacional, la gestión del intendente Martín Perez ratifica la importancia de la negociación colectiva como herramienta democrática y la decisión política de mantener las cuentas ordenadas, para continuar trabajando en la recuperación salarial de las y los trabajadores municipales.

El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, mantuvo un encuentro con representantes de las entidades gremiales ATE, UPCN, ASOEM y ATSA. En el marco del mismo, se acordó una nueva recomposición salarial del 4,5% al básico, remunerativo y bonificable a partir del 1°de marzo. Esto beneficiará a todos los trabajadores municipales, incluyendo todos los ítems, e impactando a su vez en los haberes jubilatorios para lo cual se informará de manera inmediata a la Caja de Previsión a efectos de agilizar.

A esto se suma un incremento del 100% en las asignaciones familiares a partir del mes de febrero. Con el fin de acompañar a las familias de los trabajadores municipales, en el marco del inicio del ciclo lectivo, se acordó también duplicar la ayuda escolar, quedando en $260.000 por estudiante, representando el doble del valor abonado en relación al año anterior.