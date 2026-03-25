Löffler: “El gobernador Melella está desconectado de la realidad y no reacciona”

Rio Grande 25/03/2026.- En un contexto social y económico cada vez más complejo en Tierra del Fuego, el legislador del Movimiento Popular Fueguino, Damián “Loli” Löffler, expresó fuertes críticas hacia la gestión provincial, señalando una profunda falta de respuesta ante la crisis que atraviesa la provincia.

“El gobernador Melella está desconectado de la realidad y no reacciona. Es lamentable que el gobernador de la provincia parezca haber perdido contacto con la vida cotidiana de los fueguinos”, sostuvo el legislador.

En esa línea, Löffler afirmó que “hablo de desconexión porque me parece una descripción precisa de un gobierno que, frente a la caída del empleo industrial, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de la actividad económica, responde con inercia, anuncios vacíos o, directamente, con silencio”.

Asimismo, remarcó que “mientras las familias fueguinas sufren y se ajustan, las pymes cierran y los trabajadores quedan a la deriva, la gestión provincial parece encapsulada en una lógica burocrática que no logra —o no quiere— interpretar la gravedad del momento y hacer lo necesario”.

El legislador advirtió además que “no intervenir ante una crisis productiva es convalidar sus consecuencias. Y en Tierra del Fuego, esas consecuencias tienen nombre y apellido: desempleo, precarización y una creciente incertidumbre sobre el futuro”.

En otro tramo de sus declaraciones, Löffler cuestionó la estructura del Estado provincial: “mientras tanto, el gobernador mantiene una planta política de 1200 funcionarios con estructuras que no se ajustan a la realidad que la provincia está viviendo”.

Por otra parte, lamentó la ausencia de un rumbo claro en materia productiva: “no hubo un plan visible para sostener la industria, ni para diversificar la matriz productiva, ni para amortiguar el impacto de un modelo económico nacional que claramente perjudica a las economías periféricas”.

“La provincia, en lugar de anticiparse, reacciona tarde; y en lugar de liderar, se esconde detrás de anuncios que nunca se pusieron en práctica”, agregó.

Finalmente, Löffler sostuvo que “mientras desde el gobierno se insiste con relatos optimistas o se minimizan los problemas, en la calle crece la angustia y el enojo. Esa brecha entre discurso y realidad es, históricamente, el preludio de una crisis más profunda”, concluyó.

Desde el Movimiento Popular Fueguino remarcaron la necesidad de “un gobierno que vuelva a poner los pies en la realidad, que entienda la dimensión del problema y que actúe en consecuencia”, frente a la delicada situación que atraviesa la provincia.