LEGISLATURA: Urquiza presidió la primera sesión ordinaria de 2026

Ushuaia, lunes 30 de marzo de 2026.- La vicegobernadora Mónica Urquiza presidió la 1ª sesión ordinaria del Poder Legislativo de 2026. En el encuentro parlamentario se sancionaron prórrogas de Leyes relacionadas a beneficios para ámbitos académicos; adhesión a Leyes nacionales del ámbito de salud y también modificaciones a la Ley provincial que incrementa tasas judiciales. Además, se trataron declaraciones de interés provincial, pedidos de informe, resoluciones de Cámara y la conformación de las salas de juicio político.

La Legislatura dio tratamiento a la prórroga de la Ley provincial Nº 1545, asunto Nº 097/26 contaba con dictamen de la Comisión de Legislación General Nº 1. La norma busca exceptuar del pago de cánones por la tramitación de permisos de investigación a las universidades nacionales radicadas en la Provincia, instituciones y organismos públicos pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La iniciativa fue presentada por la legisladora María Victoria Vuoto (PJ).

Además, las y los Legisladores adhirieron a la Ley nacional Nº 27.696, asunto Nº 098/26, que prevé incorporar la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) al Programa Médico Obligatorio (PMO). Se trata de un protocolo para el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género a través de la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas. Incluye todas las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente.

Por otro lado, sancionaron la modificación de la Ley provincial Nº 162 que contaba con dictamen de la Comisión de Seguridad Nº 6, asunto Nº 101/26. La norma regula el pago de tasas judiciales en los tribunales provinciales y los fondos recaudados se destinarán a la infraestructura Judicial según señalaron los integrantes del Superior Tribunal.

Sobre el final de la primera sesión la Presidencia dio lugar al tratamiento de sendos asuntos referidos a la coyuntura portuaria de Río Grande donde tuvieron participación -en las fundamentaciones- Federico Greve, Natalia Gracianía, Pablo Villegas y Federico Sciurano, entre otros.

La Conformación legislativa también aprobó la resolución de la Comisión de Labor Parlamentaria que determinó la integración de las diversas comisiones especiales de la Legislatura de Tierra del Fuego de manera unánime.