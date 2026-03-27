La Justicia obligó al gobierno a subir salarios en Vialidad

La decisión fue tomada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Lanús, que hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA).

El conflicto se arrastra desde hace al menos 17 meses, período en el cual los trabajadores del organismo no recibieron incrementos salariales, en un contexto de alta inflación.

Falta de acuerdo con el Gobierno

Antes de la judicialización, el gremio mantuvo reuniones con las autoridades de Vialidad Nacional, encabezadas por Marcelo Campoy, pero no hubo propuestas formales de recomposición salarial.

Desde el sindicato señalaron que la medida judicial llega luego de reiterados reclamos sin respuesta.

Qué resolvió la Justicia

El juez Maximiliano Ceballos consideró acreditado el “prolongado congelamiento salarial” y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Reconocimiento del deterioro salarial

En la resolución, el magistrado destacó:

El impacto de la inflación sobre los ingresos

La desigualdad frente a otros trabajadores del organismo

El carácter alimentario del salario

La falta de negociación colectiva efectiva

En ese marco, ordenó que los sueldos se actualicen en línea con los acuerdos paritarios del Convenio 214, vigente desde noviembre de 2024.

Pago retroactivo y condiciones

El fallo también establece que el Estado deberá abonar las sumas adeudadas por el congelamiento salarial.

Cómo se pagará la deuda

Según la resolución judicial:

Los retroactivos se pagarán en tres cuotas bimestrales

Se deberán incluir los bonos acordados desde mediados de 2024

La medida debe cumplirse incluso si el Gobierno decide apelar

Esto implica que la actualización salarial deberá comenzar a aplicarse de manera inmediata.

El contexto del conflicto en Vialidad

El organismo depende del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, y cumple un rol clave en el mantenimiento de rutas y obras viales en todo el país.

Intento de cierre y tensiones

En julio del año pasado, el Gobierno intentó avanzar con la disolución de Vialidad Nacional mediante el DNU 461. Sin embargo, la iniciativa fue frenada por la Justicia y posteriormente rechazada por el Congreso

A pesar de eso, desde el sector gremial denuncian un proceso de desfinanciamiento y deterioro de las condiciones laborales, incluyendo retrasos en aportes previsionales y a obras sociales.

La reacción del gremio

Desde STVyARA celebraron el fallo judicial y destacaron que se trata de un avance en la defensa de los derechos laborales.

La postura sindical

La titular del gremio, Graciela Aleñá, afirmó que la resolución “representa un paso fundamental” y ratifica la legitimidad del reclamo salarial.

El caso ahora abre un nuevo escenario en la relación entre el Gobierno y los trabajadores viales, con una decisión judicial que impacta directamente en la política salarial del sector público.

Fuente: GLP