La industria sufrió en febrero su mayor caída en 20 meses, según estudio privado

Al interior de la industria, las actividades más afectadas en el segundo mes del año fueron la fabricación de Maquinaria y equipo (-23,9%), Plásticos (-16,9%) y Alimentos (-16,3%).

La industria tocó mínimos desde mediados de 2024 y las perspectivas no mejoran

En términos mensuales, el IPI se contrajo 2,7%, aunque en el primer bimestre arrojó una leve mejora del 0,7% respecto de fines de 2025. La serie desestacionalizada de la consultora también mostró su peor dato desde junio de 2024.

«Para los meses que vienen no esperamos una pronta reactivación de la industria, que depende en buena medida de que mejoren los ingresos reales de las familias, que por ahora siguen deprimidos«, pronosticó Ferreres.

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