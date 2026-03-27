La industria sufrió en febrero su mayor caída en 20 meses, según estudio privado
PorArmando Cabral
Industria 27/03/2026.- El Índice de Producción Industrial (IPI) de Orlando Ferreres cayó tanto en términos mensuales como anuales. Resaltaron las bajas en Maquinaria y equipo, Plásticos y Alimentos.
La industria manufacturera sufrió en febrero su mayor caída interanual en 20 meses, según el relevamiento de la consultora Orlando Ferreres & Asociados. De este modo, el sector agudizó su crisis, que lo tiene como el rubro más golpeado por las políticas económicas del Gobierno.
El Índice de Producción Industrial (IPI) de Ferreres se derrumbó -7,9% respecto de febrero de 2025. Se trató así de la peor variación desde junio de 2024.
Producción industrial en crisis: cuáles son las actividades que más caen
Al interior de la industria, las actividades más afectadas en el segundo mes del año fueron la fabricación de Maquinaria y equipo (-23,9%), Plásticos (-16,9%) y Alimentos (-16,3%).
En cuanto al primero de estos rubros, el informe resaltó la caída en la producción automotriz (-30,1%). Asimismo, entre los alimentos las bajas más relevantes fueron las de aceites (-22,5%), carne bovina (-10,7%) y pollos (-4,8%).
También tuvieron variaciones negativas la producción de textiles, minerales no metálicos, muy asociados a la demanda de la construcción, y bebidas. Por el contrario, las actividades que lograron mejoras fueron refinación de petróleo, industrias metálicas básicas, productos farmacéuticos, químicos, tabaco y papel.
La industria tocó mínimos desde mediados de 2024 y las perspectivas no mejoran
En términos mensuales, el IPI se contrajo 2,7%, aunque en el primer bimestre arrojó una leve mejora del 0,7% respecto de fines de 2025. La serie desestacionalizada de la consultora también mostró su peor dato desde junio de 2024.
«Para los meses que vienen no esperamos una pronta reactivación de la industria, que depende en buena medida de que mejoren los ingresos reales de las familias, que por ahora siguen deprimidos«, pronosticó Ferreres.
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