El Gobierno anunció un nuevo paquete de reformas: tierras a extranjeros, desalojos exprés y límites a expropiaciones

Argentina 26/03/2026.- La Casa Rosada enviará al Congreso una batería de proyectos sobre propiedad privada, desalojos, tierras rurales, defensa y concesiones, en una nueva avanzada reformista. La ley de tierras rurales eliminará las restricciones a la venta de campos a extranjeros, el Ejecutivo adelantó que revisará las normas sobre pensiones por discapacidad y beneficios sociales, y poner atención sobre quienes realmente no puedan trabajar.

El Gobierno anunció este miércoles un nuevo paquete de reformas que enviará al Congreso y que se sumará a la ya anticipada reforma del Código Penal. El anuncio estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en la que también rechazó las acusaciones por su viaje a Punta del Este y por el crecimiento de su patrimonio. «No tengo nada que esconder, está todo impecable«, aseguró.

Entre los proyectos, el oficialismo impulsa una iniciativa para limitar las expropiaciones a casos «estrictamente excepcionales» y elevar las indemnizaciones para los afectados. Según Adorni, el objetivo es reforzar el derecho de propiedad privada, reducir la inseguridad jurídica y generar condiciones más favorables para la llegada de inversiones y la creación de empleo.

Otro de los cambios planteados apunta a modificar la ley de tierras rurales para eliminar las restricciones a la venta de campos a extranjeros. El Gobierno sostiene que la medida busca facilitar inversiones en sectores estratégicos como petróleo, minería y agroindustria. «Hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión«, afirmó Adorni al defender la iniciativa.

El paquete también incluye una reforma del régimen de desalojos para acelerar la recuperación de inmuebles ocupados. La propuesta prevé un trámite sumarísimo que permita restituir la propiedad al dueño en menos de cinco días. En paralelo, el Ejecutivo adelantó que revisará las normas sobre pensiones por discapacidad y beneficios sociales, con la idea de endurecer los controles y focalizar la asistencia en quienes realmente no pueden trabajar.

Además, el Gobierno confirmó que promoverá la concesión por 30 años del complejo de Chapadmalal para atraer inversión privada destinada a su restauración y explotación. A eso se suma un proyecto para destinar el 10% de los ingresos por privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para la defensa nacional. Sobre el cierre, Adorni informó que el Ministerio de Justicia enviará al Senado 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales para su tratamiento.

Fuente: El economista