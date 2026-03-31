Después de 6 años de silencio, todos tienen soluciones

Río Grande, 31/03/2026.- En las últimas semanas han surgido, como nunca, los analistas y, por qué no decirlo, ¿precandidatos? Es fácil analizar lo que ocurre ahora, cuando en un caso estuvieron 6 años mirando para otro lado y en otros 8 años negaron el desastre provocado por la política libertaria. Incluso se beneficiaron de ella. Pero claro, ahora que falta poco para las elecciones, hay que salir a poner palabra. Creerles es más difícil que barrer una escalera hacia arriba.

No hay una sola cara nueva: son los mismos de siempre. Propuestas serias, concretas, realizables… nada. Solo palabrerío sin sentido y sin fundamentos que anuncien alguna posible solución.

La gran cantidad de “plantas políticas” en gobierno y municipios, ¿alguien puede creer que en Tierra del Fuego llegará alguien que recorte la cantidad de empleados públicos, ñoquis, asesores, colaboradores, parientes, hijos y entenados de la administración pública? En serio, esto es tan falso como la promesa de la explotación de los recursos naturales, la transformación de la matriz productiva, la producción de hidrógeno verde o el puerto en Río Grande.

Han pasado 35 años desde la creación de la provincia y aquí estamos, esperando que alguno se atreva a recortar y reducir. Pero no: cada vez hay más gastos corrientes, cada vez se aumentan más los salarios, cada vez son más los acomodados y cada vez es menor el crecimiento. Lo digo y no me canso de repetirlo: esta provincia ha retrocedido con cada gobierno que pasó y cada vez está peor.

Los que aparecen hoy no solo ignoran lo que pasa, sino que hasta lo niegan. Es el caso de alguno que dijo: “Yo apoyé la política libertaria, pero hoy ya no puedo porque está atacando la provincia”.

¿Atacando la provincia? La destruyeron en dos años: fundieron más de 20 empresas, cerraron cientos de comercios, desapareció la industria textil, se cayó el consumo un 35%, la canasta básica superó los 2 millones de pesos (sin incluir alquileres y servicios, que aumentaron 500% durante este gobierno) y los combustibles subieron 300%.

Durante 2024, las transferencias automáticas (coparticipación) a Tierra del Fuego cayeron un 8,9% real (descontando la inflación). Además, la provincia sufrió un fuerte recorte en las transferencias no automáticas y ATN, obligando al gobierno provincial a solicitar adelantos de coparticipación para pagar sueldos, evidenciando una pérdida acumulada en los primeros meses de gestión.

Detalles clave del impacto:

Caída real: Tierra del Fuego fue una de las jurisdicciones afectadas por la reducción nacional del 10% promedio en transferencias automáticas en 2024.

Tierra del Fuego fue una de las jurisdicciones afectadas por la reducción nacional del 10% promedio en transferencias automáticas en 2024. Asistencia condicional: A inicios de 2026, la provincia tuvo que firmar el Decreto 190/26 para recibir adelantos de coparticipación por $20.000 millones, dinero que funciona como préstamo y debe devolverse a la Nación.

A inicios de 2026, la provincia tuvo que firmar el Decreto 190/26 para recibir adelantos de coparticipación por $20.000 millones, dinero que funciona como préstamo y debe devolverse a la Nación. Recorte de fondos: Se ha reportado una merma sostenida en la recaudación coparticipable desde principios de 2024, afectando obras y programas sociales.

Se ha reportado una merma sostenida en la recaudación coparticipable desde principios de 2024, afectando obras y programas sociales. Pérdida per cápita: Según informes de la consultora IARAF, Tierra del Fuego fue una de las jurisdicciones más perjudicadas en términos por habitante, con una pérdida estimada de $284.000 por persona en solo ocho meses de 2024.

Según informes de la consultora IARAF, Tierra del Fuego fue una de las jurisdicciones más perjudicadas en términos por habitante, con una pérdida estimada de $284.000 por persona en solo ocho meses de 2024. Tendencia 2026: En el primer bimestre de 2026, la provincia continuó registrando bajas reales interanuales del 7,7% en el acumulado de enero y febrero debido a la caída en la recaudación de IVA y Ganancias.

En el primer bimestre de 2026, la provincia continuó registrando bajas reales interanuales del 7,7% en el acumulado de enero y febrero debido a la caída en la recaudación de IVA y Ganancias. Recorte en transferencias discrecionales: Las transferencias no automáticas (fondos que la Nación envía por fuera de la ley de coparticipación) se desplomaron un 86% real en 2024 para Tierra del Fuego.

Entonces, si con estos datos todavía nos quieren vender que despidiendo gente o achicando, en vez de generar producción, trabajo en blanco y exportaciones, van a cambiar las cosas, estamos ante otro relato sin sentido que no le soluciona nada a nadie.

Creer que estas posiciones aportan algo, que mejorarán la vida de los fueguinos, que pondrán dinero en los bolsillos de quienes hoy no tienen trabajo, es más ignorancia de la que suponemos. Creer que los despedidos de las electrónicas volverán a su trabajo, que los jubilados tendrán un ingreso digno, es absolutamente falso.

No asumir que esta provincia ha sido destrozada por las actitudes de un mesiánico negacionista, que por una cuestión ideológica sumerge en la pobreza al 65% de los habitantes y que, gracias a los libertarios, hoy somos la provincia más endeudada en tarjetas de crédito y con mayor morosidad del país en créditos bancarios.

¿Qué van a solucionar? ¿Cómo? ¿Con qué equipo de profesionales cuyo conocimiento esté acreditado? ¿Quiénes serán los colaboradores? La verdad es que hoy es muy difícil creer otra vez en las falsas promesas, los falsos relatos, las falsas posturas, la doble vara con que se mide la política provincial y la nacional, como si fueran compartimentos estancos que no tienen nada que ver entre sí. Esto también es tan falso como todo lo anterior.

Es tan asi, que algunos ni siquiera pueden cumplir con compromisos adquiridos y ya mienten antes de empezar a hablar.

Somos muy pocos los que vemos una luz al final del túnel, al menos con aquellos que creen que un spot publicitario y dos notas te ponen del lado de los “buenos”.

Esto es solo un acting que no le cambia la vida a nadie, que solo mejora la vida de los que siguen viviendo de la política. El resto, todos nosotros, seguimos sobreviviendo, cosa que evidentemente no les importa, no saben o no quieren que cambie, por el bien de todos los fueguinos.

Basta de discursos demagógicos, de promesas, de relatos. Busquen soluciones, pongan sangre, empatía, esfuerzo y dejen de subestimar o aprovecharse de la desesperación de la gente.

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